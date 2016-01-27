لزوم توجه ویژه به مناطق عشایری در بحث آموزش

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف آزادی امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق قشلاقی استانهای ایلام و خوزستان و دیدار با عشایر برون کوچ استان کرمانشاه، گفت: بیش از ۷۰۰ خانوار عشایر برون کوچ استان کرمانشاه حدودا ۵ ماه از سال در این مناطق مستقر هستند که حدوداً ۴۰۰ هزار راس دام در اختیار دارند و ازخدماتی نظیر آبرسانی سیار، علوفه و آرد رسانی سیار بهره مند هستند.

وی ضمن قدردانی از مدیریت امور عشایر استان ایلام و فرمانداری دهلران در خصوص میزبانی شایسته از عشایر کرمانشاه خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر سایر دستگاههای ذیربط جهت رفع مشکلات عشایر شد و گفت: در حال حاضر مشکل آموزش در مناطق عشایری وجود دارد و بی سوادی در میان فرزندان عشایر به چشم می خورد.

مدیر کل امور عشایری استان کرمانشاه طی بازدید از مناطق عشایری شهرستان دهلران، شهرستان مهران و منطقه فکه استان خوزستان و بحث و گفتگو با عشایر منطقه، جلسه ای در فرمانداری شهرستان دهلران با معاون سیاسی فرمانداری دهلران تشکیل داد و مشکلات عشایر درخصوص واگذاری مراتع عشایر و کارت مرتع را مطرح و پیشنهاداتی نیز ارائه کرد.

مجلسی معاون سیاسی فرمانداری دهلران نیز ضمن ابراز رضایت از نحوه خدمات رسانی به عشایر گفت: خوشبختانه امسال به همت مدیریت امور عشایر استان کرمانشاه و خدمات رسانی به موقع و مناسب نظیر آبرسانی، آردرسانی و توزیع علوفه، مشکلات عشایر در این خصوص مرتفع شده است.

وی در خصوص اعزام اکیپهای بهداشتی به مناطق عشایری و ارائه خدمات رایگان به عشایر افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته طی چندین مرحله خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به عشایر استان کرمانشاه ارائه شده است.

عشایر منطقه نیز ضمن تشکر از مدیریت امور عشایر استان بابت ارائه خدمات مطلوب، از وضعیت آبرسانی، توزیع آرد، علوفه و دیگر خدمات ارائه شده توسط مدیریت و ادارات تابعه و شرکت های تعاونی ابراز رضایت کرده و مشکل عمده واگذاری مراتع عشایر به بخشهای دیگر است.