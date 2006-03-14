اغلب بيماران ام اس قادر به تامين هزينه توانبخشي نيستن

ددكتر حسين كچويي ، متخصص مغز و اعصاب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نيازهاي بيماران ام اس براي توانبخشي به لحاظ نوع مشكل جسماني با يكديگر متفاوت است. بنابراين ميزان هزينه هاي مربوط به آن نيز متغير است.

وي اظهار داشت: برخي از بيماران مبتلا به ام اس هنگام بروز مشكلات جسماني نياز مستمر به استفاده از استخر براي آب درماني دارند كه هزينه زيادي براي آنها دارد.

عضو انجمن ام اس تصريح كرد: برخي از بيماران نيز بايد براي توانبخشي نياز به فيزيوتراپي توسط متخصصان توانبخشي دارند كه آن نيز به صرف هزينه زياد نياز دارد. چرا كه اگر بيماران به افراد غير متخصص مراجعه كنند ، ممكن است به علت عدم دقت اثرات منفي جسماني براي بيمار داشته باشد.

وي اظهار داشت: توانبخشي بيماران ام اس دچار مشكلات جسماني نظير بيماراني كه به علت ايجاد مشكلات ماهيچه اي و عضلاني دچار اختلالات حركتي هستند ، باعث كاهش درد و زندگي بهتر براي آنان مي شود.

متخصص مغز و اعصاب گفت: با وجود اينكه برخي از داروها در زمينه كاهش ميزان گرفتگي ماهيچه هاي عضلات بدن به بيماران كمك مي كند اما ممكن است بيمار با مصرف دارو دچار عوارضي نظير بي حالي شود. همچنين برخي از داروهاي تزريقي نيز در اين مورد موثر است اما تهيه آنها هزينه زيادي را به بيماران تحميل مي كند.



