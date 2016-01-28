کتابت آیات قرآن توسط ۷۸ سوادآموز در قم

حجت الاسلام محمدرضا قاسمی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال تعداد ۴۴ هزار و ۶۶ نفر و در گروه سنی ۶ سال و بالاتر ۱۳۰ هزار نفر در استان قم بی‌سواد هستند.

وی گفت: در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال ۹۴ درصد و در گروه سنی ۶ سال و بالاتر نیز ۸۶ درصد از مردم استان قم را باسوادان تشکیل می‌دهند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش قم عنوان کرد: سطح باسوادی در استان قم یک و نیم درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

وی اظهار کرد: طی سال جاری در سه حوزه فعالیت‌های نهضت سوادآموزی در دوره‌های انتقال، تحکیم و سوادآموزی تعداد هشت هزار و ۲۰۰ نفر از مردم استان در گروه سنی زیر ۵۰ سال در فعالیت‌های نهضت سوادآموزی ثبت نام کرده‌اند.

حجت الاسلام قاسمی‌نیا ابراز کرد: در راستای انس بیشتر سوادآموزان دوره انتقال که معادل پایان دوره ششم ابتدایی است با آیات قرآن کریم و تقویت انگیزه آنان برای تلاوت آیات نور و مشارکت سوادآموزان در راستای تثبیت، تحکیم و تعمیق مهارت‌های خواندن و نوشتن، کتابت آیات نور توسط ۷۸ نفر از سوادآموزان دوره انتقال در استان قم انجام شد و آیات ۴۵ از سوره مبارک نمل تا آیه ۷۰ وسوره مبارک قصص به تعداد ۱۳ صفحه از مصحف شریف توسط سوادآموزان دوره انتقال کتابت شد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم همچنین عنوان کرد: آخرین مهلت ثبت نام در کلاس‌های سوادآموزی تا ۱۵ بهمن‌ماه اعلام می‌شود.

وی درخواست کرد: افراد بی‌سواد به ویژه والدین بی‌سواد دانش آموزان می‌توانند برای ثبت نام و شرکت در کلاس‌های نهضت سوادآموزی به کلیه مدارس سطح شهر و روستا و کارشناسی سوادآموزی در سطح شهر، ‌ روستا و کارشناسی سوادآموزی در ادارات، نواحی و مناطق آموزش و پرورش مراجعه کنند.