فرشاد رمضانی سرپرست گروه موسیقی «دگردیس» در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون نحوه حضور گروه «دگردیس» در اجرای جشنواره توضیح داد: رپرتواری که در کنسرت جشنواره به علاقه مندان موسیقی راک ارائه می شود مجموعه منتخبی از آثار گروه در آلبوم های «شیدایی درون ۱ و ۲» است که در دو بخش به مخاطبان عرضه می شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت زمانی که برای اجرا در جشنواره داریم فضا را به گونه ای طراحی کردیم که در بخش اول یک اجرای ترکیبی و اینسترومنتال به مدت بیست دقیقه متوالی برای مخاطبان اجرا می شود که بر این اساس تماشاگر فرصتی برای تشویق ندارد. ضمن اینکه در بخش دوم کنسرت نیز دو تا سه تراک از آلبوم های «شیدایی درون ۱ و ۲» برای دوستداران موسیقی اجرا می شود که امیدوارم مورد پذیرش مخاطبان قرار گیرد.

سرپرست گروه موسیقی «دگردیس» در بخش دیگری از صحبت های خود درباره حضور گروه های راک و تلفیقی در این دوره از جشنواره بیان کرد: برای گروه هایی مثل ما، «تندر» و «کامنت» به جهت استایل خاصی که در تفکر و اندیشه خود دارند و به قول برخی از تهیه کنندگان «بفروش» نیستند، دارای مخاطبان خاصی هستند و به نوعی برای پر کردن گیشه وارد فضای موسیقی نمی شوند، فضای جشنواره موسیقی فجر می تواند فرصت خوبی برای معرفی شدن به مخاطب و رفع برخی از سوءتفاهم ها باشد.

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: تمام تلاش گروه «دگردیس» بر این قاعده است که واقعا یک دگردیسی در موسیقی ما اتفاق بیفتد و من امیدوارم به سهم خود بتوانیم در تغییر فضای موجود در موسیقی و نوع سبکی که ارایه می دهیم به موفقیت هایی دست پیدا کنیم. سبکی که واقعا شق القمر نیست اما می تواند به سهم خود از فضای متفاوتی برخوردار باشد.