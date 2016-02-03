کمک هزینه خرید جهیزیه به بیش از هزار نوعروس قمی پرداخت شد

اکبر رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سالجاری مبلغ ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کمک هزینه ازدواج به دختران و پسران تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) اهدا شده است.

وی با اشاره به پرداخت کمک هزینه خرید جهیزیه به نوعروسان نیازمند، افزود: طی سال جاری به هزار و ۹۷ نوعروس کمک هزینه خرید جهیزیه داده شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان قم بیان کرد: برای کمک هزینه جهیزیه به دختران مبلغ سه میلیون تومان و به پسران نیازمند مبلغ یک میلیون تومان پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، مبلغ سه میلیون تومان وام قرض الحسنه برای کمک هزینه ازدواج به دختران و مبلغ یک میلیون تومان به پسران پرداخت می‌شود.

رشیدی با اشاره به برگزاری مراسم ازدواج نمادین در استان قم افزود: مراسم نمادین ازدواج اعضای کمیته امداد در مناسبت‌های مختلف در استان قم برگزار می‌شود.