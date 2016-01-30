سید حسین دهدشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان بررسی تحقیق و تفحص از مناطق آزاد و ارائه آن به کمیسیون اقتصاد گفت: تحقیق و تفحص، ناکارآمدی مناطق آزاد را اثبات کرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تحقیق و تفحص ما حول محور منطقه آزاد اروند بود و مشکلاتی که مورد بررسی قرار گرفت مشمول مناطق آزاد در نقاط مختلف کشور است.

مناطق آزاد حیاط خلوت دولت ها است

وی مناطق آزاد را حیاط خلوت دولت ها خواند و گفت: مناطق آزاد همیشه حیاط خلوتی برای دولت‌ها بوده و هیچ‌وقت برنامه‌ریزی برای سرمایه گذاری و رشد این مناطق وجود نداشته و شفافیتی در عملکرد مالی آنها وجود ندارد؛ لذا در عمل مناطق آزاد به صورت سلیقه‌ای اداره می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: این بررسی عملکرد مناطق آزاد از شش ماه پیش آغاز شد، اما مسئولان همکاری نمی کردند و طی سه ماه گذشته اطلاعات محدودی در اختیار ما قرار گرفت.

شیطنت مسئولان مناطق آزاد در ارائه اطلاعات به تیم تحقیق و تفحص

وی تصریح کرد: مسئولان مربوطه به شدت در ارائه اطلاعات شیطنت کردند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما قرار نمی‌دادند که چند علت داشت اولاً اینکه اشرافی بر اطلاعات نداشتند و ثانیاً مغایرت‌هایی در اطلاعات آنها وجود داشت.

دهدشتی گفت: آنچه برای ما محرز شد، این بود که منطقه آزاد اروند در چند سال گذشته اثر مثبتی در جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال نداشته است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: تعداد شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها و کارخانه‌های فعال پیش از تشکیل سازمان مناطق آزاد بیش از امروز بود و امروز به تدریج بسیاری از کارگاه‌ها غیرفعال شده‌اند که نشان می‌دهد این سازمان نقشی در حفظ و ادامه حیات آنها نداشته است.

دهدشتی با تاکید بر اینکه سازمان مناطق آزاد هیچ برنامه‌ای برای رشد و توسعه شهرستان های مستقر ندارد گفت:در طول این ۱۰ سال برنامه مشخصی برای مدیریت منطقه آزاد اروند وجود نداشته است بنابراین نمی‌توانیم نظارتی داشته باشیم چراکه نمی‌دانیم قرار بوده به کجا برسند و الان در چه وضعیتی هستند.

هیات مدیره های سفارشی، مدیران دیپلمه و نظارت ناپذیری علت نا کار آمدی مناطق آزاد

وی با انتقاد از عملکرد سلیقه ای سازمان مناطق آزاد گفت: هیات مدیره‌های این سازمان به صورت سفارشی منصوب می شوند که از سابقه، تخصص و تجربه مدیریتی خاصی برخوردار نیستند. بعضاً تحصیلات مدیران عامل و اعضای هیات مدیره این سازمان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

دهدشتی گفت:حتی مدیرعامل دیپلمه نیز در منطقه آزاد داشته‌ایم در حالی که مدیران مناطق آزاد باید دارای تجربه، تحصیلات و نگاه کلان اقتصادی باشند. هم در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد مدیران دیپلمه داشتیم و هم در دوره فعلی چنین مدیرانی منصوب شده اند.

لقمه چرب مناطق آزاد برای دولت ها/هزینه سرسام آور پروژه ها در مناطق آزاد

وی مناطق آزاد را لقمه چربی برای مدیران و دولت ها خواند گفت: سازمان مناطق آزاد به راحتی می‌تواند به صورت سلیقه‌ای عمل کند. واگذاری‌ها در این سازمان سلیقه‌ای است و قراردادها برای اجرای پروژه های طولانی به صورت طولانی مدت بسته می شود.

دهدشتی عدم وجود ثبات مدیریتی در مناطق آزاد را نتیجه انتصاب مدیران ضعیف دانست و گفت: سازمان مناطق آزاد اروند طی ۱۰ سال اخیر اجرای ۵۰۰ تا ۶۰۰ پروژه را در دست گرفته است اما گزارش ها حکایت از آن دارد که اکثر پروژه‌ها در طولانی مدت اجرا می‌شدند و دو برابر ارزش‌شان هزینه برایشان انجام شده است که در نتیجه در سایه عدم وجود نظارت، هزینه پروژه‌ها به طور سرسام آوری افزایش یافته است.

وام های میلیاردی سازمان مناطق آزاد به نور چشمی ها

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: منطقه آزاد اروند حتی یک ریال از سرمایه ای را که در اختیار داشته است به صورت وام به صنایع اختصاص نداد تا آنها را از ورشکستگی نجات دهد. وام‌های یک میلیارد ریالی به افراد نورچشمی و افرادی که هیچ سنخیتی با مناطق آزاد نداشته‌اند، پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی در مناطق آزاد تطمیع می‌شوند چراکه هیچ نظارت و شفافیتی در عملکرد مالی آنها وجود ندارد.

عضو کمیسیون اصل نود گفت: زمانی که منطقه‌ای به عنوان منطقه آزاد اعلام می‌شود عملاً دولت مرکزی به خاطر معافیت مالیاتی این مناطق از درآمدهایی بی‌بهره می شود و ۲۰ درصد از این درآمدها در اختیار سازمان مناطق آزاد قرار می گیرد. به عنوان مثال از شهرستان های آبادان و خرمشهر حدود هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه دولت واریز می‌شد که به دلیل معافیت‌های مالیاتی ناشی از تبدیل این شهرستان ها به مناطق آزاد، این درآمدها حذف شد و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به منطقه آزاد اروند اختصاص یافت که به اختیارخود و بر اساس برنامه ریزی دقیق و تعیین اهداف کوتاه و بلند مدت هزینه کند اما سازمان مناطق آزاد این بودجه را بدون برنامه و با اعمال سلیقه‌ و بدون نظارت هزینه کرده است.