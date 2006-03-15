مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

روسيه با حضور نيروهاي خارجي در خزر مخالفت كرد

لاريجاني: روسيه براي ايجاد راه حل جدي بود

توافق 5/2 ميليارد دلاري ايران و اندونزي براي احداث پالايشگاه در جاوا



آفرينش :

متكي : نمايندگي هاي ايران درخارج بايد خدمت رساني به ايرانيان را در سرلوحه برنامه هاي شان قرار دهند

لاريجاني در گفتگو با روزنامه الاهرام: به رغم كارشكني ها ما با روسيه به تفاهم رسيديم

ميانگين مستمري ها به 250 هزار تومان افزايش مي يابد



ابرار:

رئيس جمهور: هيچ قدرتي نمي تواند حق فناوري توليد سوخت هسته اي را از ما بگيرد

عضو كميسيون انرژي : سفرهاي استاني احمدي نژاد تا امروز نتيجه مثبتي نداشته است

روسيه پيشنهاد داد: مد نظر قرار گرفتن قرار دادهاي شوروي سابق و ايران درباره خزر



ابتكار:

كلاه سر رئيس جمهورتان نمي رود! احمدي نژاد: علاقه اي به ديدن قيافه اروپايي ها نداريم

مخالفت آمريكا با احداث خط لوله هند و پاكستان ؛ آغاز نخستين نشست سه جانبه خط لوله صلح در تهران

مجلس و دولت در انتظار تاييد شوراي نگهبان ؛ تصويب بودجه جنجالي 85



اقتصاد پويا:

متكي: تجار ايراني براي روابط با كشورها تسهيلات بخواهند وزارت خارجه دريغ نمي كند

سخنگوي قوه قضاييه: سابقه كيفري غير عمد افراد از سجلي كيفري آنها برداشته مي شود

مشاور وزير نفت: در آمد نفت ايران تا پايان سال به 55 ميليارد دلار مي رسد



توسعه :

مقام معظم رهبري: عقب نشيني از مساله هسته اي شكستن استقلال كشور است

لاريجاني : آمريكا مي داند ايران از حقوقش چشم نمي پوشد

عليزاده: خبرنگاران هيچ گاه به دنبال تضعيف نظام نبوده و نيستند



جوان:

معاون وظيفه ناجا خبر داد، برخورد با كساني كه به مشمولان غايب كار مي دهند

روسيه و چين با طرح اروپا - آمريكا مخالفت كردند

امضاي تفاهمنامه اشتغال زايي بين وزارت كار و بسيج



جام جم:

رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند: ميدان ديپلماسي ؛ صحنه تامين منافع ملي

دور سوم مذاكره 5 عضو دائمي شوراي امنيت، بدون نتيجه پايان يافت؛ مشاجره در نيويورك



جمهوري اسلامي :

خط مترو بهارستان تا شرق تهران جمعه افتتاح مي شود

رئيس جمهور در اجتماع مردم گلستان : دولت با تمام توان از كشاورزي و صنعت استان گلستان حمايت مي كند



جهان اقتصاد:

با كاهش سود بانكي كدام رخ مي دهد، رشد اقتصادي يا فساد در بازار پول

مجلس تصويب كرد، كاهش 90 درصدي اعتبارات در خواستي خارج از شمول دولت

دكتر احمد ميدري ، اعلام كرد: آمادگي دانشگاهيان براي مناظره درباره سهام عدالت



جهان صنعت:

پاسخ مدير عامل بانك كشاورزي به "جهان صنعت" درباره پرداخت تسهيلات به مرغداران: ضمانتي براي بازپرداخت وجوه ندارد

حداد عادل : بررسي بودجه با هر كيفيتي امروز بايد تمام شود



حيات نو:

تاكيد مسئولان كشور بر دستيابي به فناوري هسته اي ، رهبر انقلاب: اين راه برگشت ناپذير است

سال آينده ، كاهش و يا خريد خدمت سربازي منتفي است

آصفي : اظهارات استراو تداوم سياست هاي نسنجيده است



خراسان :

مجلس اعتبارات خارج از شمول دولتي را 90 درصد كاهش داد

ابهام در دو نرخي شدن بنزين

در جمع مردم بندرگز، احمدي نژاد: براي افزايش بودجه عمراني اوايل سال آينده بودجه متمم تقديم مجلس مي شود



خبر:

پس از پايان رسيدگي ؛ مجلس لايحه بودجه 85 را به شوراي نگهبان ارجاع داد

مدير عامل بانك كشاورزي : سال 85 سود تسهيلات ما 11 درصد است

لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي : مردم ايران حقوق و عزم خود را قرباني تحريم ها نمي كنند



دنياي اقتصاد :

دبير كل بورس درگفت و گو با " دنياي اقتصاد" تشريح كرد: برنامه هاي بورس تهران براي سال 85

گفت و گوي " دنياي اقتصاد" با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ، چارچوب تعامل مخابرات با بخش خصوصي

معرفي فولاد سازان برتر جهان



سياست روز:

مقام معظم رهبري در ديدار سفيران كشورمان در اقصي نقاط جهان : اگر جايي دموكراسي نباشد آنجا آمريكاست

احمدي نژاد در اجتماع با شكوه مردم گلستان: دشمنان از فتح قله هاي دانش توسط ايرانيان به شدت ناراحتند

استاندار تهران : مهاجران در صورت بازگشت وام اشتغال مي گيرند



شرق :

مقام معظم رهبري : عقب نشيني به معناي شكستن استقلال است

بودجه سال 85 تصويب شد، استعفاي دو نماينده مجلس



صداي عدالت:

پيشنهاد طرحي كه منجر به استعفاي دو نماينده مجلس شد، اختصاص 720 ميليارد تومان بودجه بازنشستگان به نهادهاي خاص

احمدي نژاد خطاب به غربي ها: علاقه اي به ديدن قيافه هاي شما نداريم

آغاز دور جديد مذاكرات هسته اي ، تاش در مسكو، لاريجاني در پكن



عصر اقتصاد:

قرار داد 510 ميليون دلاري ساخت كشتي تامين اعتبار نشد

براي اجرايي شدن خط لوله صلح؛ مذاكرات ايران ، هند و پاكستان آغاز شد

مدير عامل بانك كشاورزي : جذب سپرده در بانك كشاورزي 25 درصد رشد كرد



كيهان:

به منظور انتقال گاز ايران صورت گرفت، نشست 3 جانبه ايران هند و پاكستان در تهران

تعطيلي بورس دبي در پي سقوط ارزش سهام



كاروكارگر:

رئيس جمهوري : اشتغالزايي در اولويت برنامه هاي دولت است

پايان بررسي بودجه 85 در مجلس ، دو نماينده استعفا دادند

محمد نجار: تاكيد وزير دفاع بر نقش نيروهاي مسلح در تامين امنيت كشور



همشهري:

مقام معظم رهبري : عقب نشيني از مساله هسته اي به معناي شكستن استقلال كشور است

سومين جلسه اعضاي دائم شوراي امنيت درباره ايران بي نتيجه پايان يافت

بودجه به تصويب رسيد، مجلس 4100 ميليارد تومان از حجم بودجه كاست



هدف و اقتصاد:

هامانه: مناطق نفت خيز جنوب خانه دوم من است

صرف هزينه 31 ميليون دلاري براي ساخت نخستين كشتي اقيانوس پيما

رئيس جمهور در بندر تركمن: دولت مصمم به ايجاد فرصت هاي شغلي براي استان گلستان است