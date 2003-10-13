سازمان كنفرانس اسلامي بيش از هر چيز از عدم يكپارچگي كشور هاي عضو ضربه خورده است

دكتر اسد الله اطهري در گفتگو با خبرنگار" مهر" با اشاره به فاصله گرفتن عملكرد سازمان كنفرانس اسلامي با اهداف از پيش تعيين شده آن گفت : اين سازمان بيش از هرچيز از عدم يكپارچگي مواضع كشورهاي اسلامي ضربه خورده است.

وي توضيح داد : مساله اين است كه با وجود اينكه هدف از تشكيل سازمان كنفرانس اسلامي ايجاد هماهنگي درميان كشورهاي مسلمان بود، درحال حاضر كشورهاي اسلامي تحت تاثير سياستهاي فرا منطقه اي و فرا سازماني دچار چند دستگي شده اند .

اين استاد دانشگاه از رياست قطر بر اين سازمان درحالي كه رژيم صهيونيستي در اين كشور دفتر فعال دارد ياد كرد و گفت : قطعنامه هاي سازمان كنفرانس اسلامي عليه سياستهاي تجاوز گرانه رژيم صهيونيستي در چنين شرايطي صادر ميشود و اين تنها يك نمونه از عدم هماهنگي و صداقت در كشورهاي عضو اين سازمان است.

دكتر اطهري كم سابقه بودن اين سازمان درمقايسه با سازمان هاي موثر بين المللي را از ديگر دلايل انفعال آن در عرصه بين الملل دانست و گفت : بر اين اساس انتظار مي رود سازمان كنفرانس اسلامي بتواند با بازنگري در سياستها و استراتژي اش جايگاه واقعي خود را بازيابد و با ايجاد ضمانت اجرايي براي مصوباتش نقشي موثر در عرصه بين الملل ايفا كند .

