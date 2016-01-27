حذف غیرمنتظره اتلتیکو مادرید توسط سلتاویگو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های اتلتیکو مادرید و سلتاویگو دیدار برگشت خود در مرحله نیمه نهایی رقابتهای کوپا دل ری را چهارشنبه شب برگزار کردند که در پایان تیم سلتاویگو با نتیجه ۳ بر ۲ میزبان خود را شکست داد و شگفتی بزرگی را خلق کرد.

در این بازی که در ورزشگاه ویسنته کالدرون برگزار شد پابلو هرناندز (۲۲ و ۶۵) و جان گویدتی (۵۷) برای سلتاویگو گلزنی کردند. آنتون گزیژمان (۲۹) و آنخل کوره آ (۸۲) زننده دو گل اتلتیکو بودند.

بازی رفت دو تیم بدون گل مساوی خاتمه یافته بود تا بدین ترتیب سلتاویگو در مجوع ۳ بر ۲ برنده شده و به نیمه نهایی برسد.