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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۰:۵۱

جام حذفی اسپانیا؛

حذف غیرمنتظره اتلتیکو مادرید توسط سلتاویگو

حذف غیرمنتظره اتلتیکو مادرید توسط سلتاویگو

تیم فوتبال اتلتیکو مادرید با قبول شکست خانگی برابر سلتاویگو از راهیابی به مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا باز ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های اتلتیکو مادرید و سلتاویگو دیدار برگشت خود در مرحله نیمه نهایی رقابتهای کوپا دل ری را چهارشنبه شب برگزار کردند که در پایان تیم سلتاویگو با نتیجه ۳ بر ۲ میزبان خود را شکست داد و شگفتی بزرگی را خلق کرد.

در این بازی که در ورزشگاه ویسنته کالدرون برگزار شد پابلو هرناندز (۲۲ و ۶۵) و جان گویدتی (۵۷) برای سلتاویگو گلزنی کردند. آنتون گزیژمان (۲۹) و آنخل کوره آ (۸۲) زننده دو گل اتلتیکو بودند.

بازی رفت دو تیم بدون گل مساوی خاتمه یافته بود تا بدین ترتیب سلتاویگو در مجوع ۳ بر ۲ برنده شده و به نیمه نهایی برسد.

کد مطلب 3035427

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