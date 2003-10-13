شش لايحه و شش طرح در دستور كار مجلس قرار دارد

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر، در جلسات اين هفته مجلس گزارش كميسيون فرهنگي درمورد تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان تبليغات اسلامي و گزارش كميسيون عمران درمورد سوال محمدرضاخباز از وزير راه و ترابري قرائت مي شود .

ادامه رسيد گي به گزارش شوردوم كميسيون فرهنگي مجلس درباره لايحه تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي ، گزارش كميسيون مشترك در مورد لايحه وظايف و اختيارات و تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن اعاده شده از شوراي نگهبان و گزارش كميسيون فرهنگي درباره طرح الزام رفع تصرف ازحريم قلعه فلك الافلاك شهر خرم آباد و تحويل آن به سازمان ميراث فرهنگي ازمهم ترين دستورات جلسه علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است .

گزارش كميسيون فرهنگي درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان ، گزارش كميسيون فرهنگي درمورد طرح استفساريه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات و همچنين طرح محدوديت توقيف مطبوعات ازديگردستورات جلسات علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است .

گزارش كميسيون اقتصادي درموردلايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت پادشاهي بحرين ، گزارش شوراول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لايحه الحاق يك ماده به عنوان ماده (9) به قانون هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران ، گزارش شوراول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در مورد طرح تعيين مرجع صالح رسيدگي به جرائم كاركنان وزارت اطلاعات وهمچنين گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره طرح برگزاري مناقصات، ازديگردستورات جلسات علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است .

گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي درباره رسيدگي به پرونده علل و عوامل كشته شدن زهرا كاظمي عكاس و خبرنگار ايراني اعزامي از كشور كانادا در جلسات علني اين هفته مجلس قرائت خواهد شد.

براين گزارش، درجلسات علني اين هفته، سئوال احمد رهبري نماينده گرمسار از وزير راه و ترابري در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.