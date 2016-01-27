  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۷ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۰۱

فرصت ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه تمدید شد

فرصت ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه تمدید شد

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از تمدید مجددجشنواره دانشجوی نمونه تا ۱۸ بهمن خبر داد و تاکید کرد: این آخرین فرصت بوده و دیگر تمدید نخواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر،ابوالحسن ریاضی گفت: نظر به درخواست روسا و معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و همچنین تقاضای دانشجویان، زمان ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه تمدید می‌شود.

وی ادامه داد: دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سامانه جشنواره دانشجوی نمونه به آدرس www.nemooneh.saorg.ir  و بارگزاری کلیه مدارک تحصیلی، رزومه پژوهشی و گواهی فعالیت‌های فرهنگی نسبت به ثبت نام در این جشنواره اقدام کنند.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: این فرصت، آخرین فرصت ثبت نام است و دیگر قابل تمدید نخواهد بود.

وی درباره شرط آزمون زبان برای شرکت در این جشنواره برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی(PhD)  نیز افزود: شرط آزمون زبان برای این دسته از دانشجویان هنوز الزامی و پابرجاست، اما استثنائا در این دوره از جشنواره در کنارمدارک آزمون‌های زبان معتبر مندرج در آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه مثل TOEFL، IELTS، MSRT و MHLE، گواهی آزمون زبان دانشگاه‌های سطح یک نیز قابل قبول است.

وی اعلام کرد: تاکنون تعداد ۵۲۰۰ نفر در این جشنواره ثبت نام اولیه کرده‌اند.

کد مطلب 3035522
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها