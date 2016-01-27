فرصت ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر،ابوالحسن ریاضی گفت: نظر به درخواست روسا و معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و همچنین تقاضای دانشجویان، زمان ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه تمدید می‌شود.

وی ادامه داد: دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سامانه جشنواره دانشجوی نمونه به آدرس www.nemooneh.saorg.ir و بارگزاری کلیه مدارک تحصیلی، رزومه پژوهشی و گواهی فعالیت‌های فرهنگی نسبت به ثبت نام در این جشنواره اقدام کنند.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: این فرصت، آخرین فرصت ثبت نام است و دیگر قابل تمدید نخواهد بود.

وی درباره شرط آزمون زبان برای شرکت در این جشنواره برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی(PhD) نیز افزود: شرط آزمون زبان برای این دسته از دانشجویان هنوز الزامی و پابرجاست، اما استثنائا در این دوره از جشنواره در کنارمدارک آزمون‌های زبان معتبر مندرج در آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه مثل TOEFL، IELTS، MSRT و MHLE، گواهی آزمون زبان دانشگاه‌های سطح یک نیز قابل قبول است.

وی اعلام کرد: تاکنون تعداد ۵۲۰۰ نفر در این جشنواره ثبت نام اولیه کرده‌اند.