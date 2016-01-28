پرداخت مطالبات مراکزدرمانی در بهمن/ سه درصدحق بیمه دولت در بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری اخبار و برنامه های زیادی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی رخ داد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم .

ضرورت تصویب یک سند سالمندی با همکاری دستگاهها

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته جاری گفت: باید یک سند ملی با همکاری دستگاه های مختلف تدوین شود و اینگونه نمی شود که هر سازمانی برای خود یک سند ملی داشته باشد.

محمد اسماعیل سعیدی با اشاره به اینکه از اسم سند ملی مشخص است که باید کشوری باشد، توضیح داد: یک سند واحد برای بهتر شدن وضعیت سالمندان در سراسر کشور باید تنظیم و بر اساس آن تسهیلات و خدمات به این افراد ارائه شود و با توجه به اینکه جمعیت کشور روبه سالمندی می رود، این امر نیاز ضروری کشور محسوب می شود.

با تاکید بر اینکه در حال حاضر چندین سند سالمندی در کشور از سوی دستگاه ها تدوین شده است گفت: سازمان بهزیستی، وزارت رفاه و همچنین وزارت بهداشت هر یک سندی برای ارتقاء وضعیت سالمندان تدوین کردند، اما متاسفانه هیچ یک تاکنون عملیاتی نشده و یا اینکه بهبودی در وضعیت این افراد دیده نشده است.

ارائه گزارش مناسب سازی معابر

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در این هفته از مذاکره با دستگاه های مرتبط در امور معلولان برای مناسب سازی اماکن و معابر تردد این افراد در سطح شهر خبر داد و گفت: وضعیت مناسب سازی رو به بهبود است.

حسین نحوی نژاد در مورد اقداماتی که بهزیستی برای مناسب سازی اماکن و معابر تردد معلولان در سطح شهر و ادارات مختلف انجام داده است افزود: بهزیستی برنامه ها و اقدامات خود را برای مناسب سازی از سال های قبل آغاز کرده و در همین رابطه ستاد مناسب سازی تشکیل شده است. ستاد مناسب سازی با حضور دستگاه ها و نمایندگان مرتبط در امور معلولان تشیکل شده است.

وی گفت: این ستاد در وزارت کشور هر چند وقت یک بار برای بررسی عملکرد اقداماتی که دستگاه ها انجام داده اند تشکیل می شود و همچنین طرح ها و برنامه های جدیدی نیز ارائه می شود.

پرداخت ۳ درصد حق بیمه دولت بعد از ۴۰ سال در لایحه بودجه

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: پرداخت ۳ درصد حق بیمه سهم دولت به سازمان تامین اجتماعی بعد از ۴۰ سال در بودجه سال ۹۵ لحاظ شده است.

دکتر سید تقی نوربخش اظهار داشت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته محور کشمکش میان دولت و مجلس بود ودر نتیجه آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد و این سازمان را مرکز مناقشه میان قوا تبدیل کرده بود.

وی افزود: به جرأت می گویم در دوره فعلی مدیریت این سازمان، هیچ طرح و یا لایحه ای در ۲سال گذشته، علیه سازمان تامین اجتماعی در مجلس تصویب نشده است.

ارتقاء هتلینگ ۴ بیمارستان در استان تهران

معاون درمان تامین اجتماعی استان تهران در هفته جاری از اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان به بخش درمان خبر داد.

دکتر سیروس دانش با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی تحت پوشش ما هستند، گفت: به این افراد در قالب خدمات درمان مستقیم (مراکز ملکی) و درمان غیرمستقیم (مراکز طرف قرارداد) ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال ۹۴ در کل کشور ۱۶ هزار میلیارد تومان در بخش درمان پیش‌بینی شده است که سهم استان تهران ۴ هزار میلیارد تومان است و در بخش درمان غیرمستقیم ۳ هزار میلیارد تومان و درمان مستقیم نیز ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

دانش با تاکیدبر اینکه ۱۱ بیمارستان، ۲۵ پلی‌کلینیک خدمات ارائه می‌دهند، گفت: ۱۸۰۰ تخت فعال در استان تهران داریم که تا پایان آذرماه ضریب اشغال این تخت‌ها ۷۵ درصد بوده و ۱۰۱ هزار بستری نیز ثبت شده است.

پرداخت معوقات مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی در ماه جاری

مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران در این هفته از افزایش مراکز درمانی برای همکاری با تامین اجتماعی خبر داد و گفت: مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد این ماه از سوی بانک رفاه پرداخت می شود.

دکتر محمدتقی خسروانی مقدم به برنامه های دهه فجر اشاره کرد و افزود: تجدیدمیثاق با آرمان های امام در روز دهم بهمن ماه، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب، دیدار با فرزندان شاهد در بیمارستان لبافی نژاد و... از جمله این برنامه ها است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در بخش اسناد پزشکی درمان غیرمستقیم هزینه شده است، ادامه داد: این هزینه ها در مراکز ملکی ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

تصمیم گیری در حوزه بازنشستگی ناکارآمد و معیوب است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در روزهای میانی هفته با اشاره به اینکه نظام تصمیم‌گیری درحوزه بازنشستگی کشور یک نظام معیوب و ناکارآمد است، گفت: هیچ دولتی زیر بار اصلاحات پارامتریک و اکچوئری نرفته است.

دکتر صابر شیبانی افزود: صندوق‌های بازنشستگی باید برای پایداری خود، ساز و کار مالی مشخصی ارائه کنند و همچنین درآمدی متناسب با بیمه‌شدگان تحت‌ پوششان فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه اتفاقی که در کشور ما در خصوص صندوق‌های بازنشستگی رخ داده، یک فاجعه است، گفت: ورشکستگی یک صندوق با بانک هیچ تفاوتی ندارد و در کشورهای دیگر، صندوق‌ها را جزو موسسات مالی و اعتباری محسوب می‌کنند؛ به همین دلیل بدترین اتفاقی که رخ می‌دهد، ورشکستگی یک صندوق است.

شیبانی به بدهی‌های دولت اشاره کرد و گفت: ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بدهی دولت است، به همین دلیل این دولت بزرگترین بدهکار در طول تاریخ ایران محسوب می‌شود.

افزایش ۱۱ درصدی بودجه بهزیستی در لایحه بودجه ۹۵

رئیس سازمان بهزیستی نیز در این هفته با اشاره به بودجه یک هزار و ۸۰۸ میلیارد تومانی برای بهزیستی در سال ۹۵، از رشد ۱۱ درصدی خبر داد.

انوشیروان محسنی‌بندپی گفت: با توجه به مواجهه با محدودیت‌های مالی در سال ۹۵ سیاست بهزیستی تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، آغاز مداخلات مشاوره ژنتیک، توسعه غربالگری بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی و افزایش مهارت زندگی در تحکیم خانواده است.

وی با اشاره به بودجه یکهزار و ۸۰۸ میلیارد تومانی برای بهزیستی در سال ۹۵، از رشد ۱۱ درصدی خبر داد و گفت: بر اساس فصل رفاه و امور اجتماعی کلاً میانگین رشد بودجه در سال آینده ۱۲ تا ۱۳ درصد بوده است و در تامین بودجه با مشکل مواجه خواهیم شد.

جزئیات طرحهای اشتغال کمیته امداد در برنامه ششم

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در هفته جاری با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه طرحهایی برای اشتغال و کارآفرینی مددجویان پیش بینی شده است، گفت: طرح کارورزی مددجویان با کمک دولت اجرایی می شود.

محمد امید به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: در بخش اشتغال چند موضوع را در برنامه ششم دنبال می کنیم. یکی از آنها سهم اشتغال خرد و کوچک از سبد اشتغال کشور است، به طوری که در مجلس تصویب کردند که در بودجه سال آینده ۴۰ درصد از تسهیلات قرض الحسنه برای مددجویان این نهاد اختصاص داده شود که البته رقم آن مشخص نیست.

وی تاکید کرد: بحث دیگری که در برنامه ششم مطرح بوده این است که از محل منابع اشتغال که دولت پرداخت می کند، بانک قرض الحسنه مهر و صندوق امید بخشی را به کمیته امداد اختصاص دهند و همچنین قصد داریم یک میلیارد دلار نیز از صندوق توسعه ملی برای رفع مشکل اشتغال و خودکفایی مددجویان بگیریم و در جهت اشتغال و توانمندسازی مددجویان اقدام کنیم.

درمان زوجهای نابارور در مناطق محروم

مدیرعامل بنیاد برکت از اجرای طرح درمان زوج‌های نابارور در مناطق محروم خبر داد و گفت: ۷۵۰ زوج نابارور تحت درمان قرار گرفتند.

عارف نوروزی نی زدر این هفته افزود: بنیاد برکت اقدامات، پروژه و طرح‌های عمرانی، اقتصادی، آموزشی و... را در مناطق محروم در دستور کار دارد که امروز بخش زیادی از این پروژه ها به بهره برداری می رسد.

وی افزود: ۲۴ طرح اقتصادی با ظرفیت ۱۴ هزار و ۳۰۰ اشتغال برای جوانان در مناطق دورافتاده یکی از طرح هایی است که اجرایی می شود.

وی ادامه داد: در سال جاری بیش از ۸ میلیون دلار از شرکت های مشارکتی به کشورهای همسایه صادرات داشه ایم و همچنین درمان زوج های نابارور در مناطق محروم از دیگر اقداماتی است که توسط بنیاد برکت اجرایی شده است. به طوری که با همکاری وزارت بهداشت ۷۵۰ زوج نابارور تحت درمان قرار گرفته اند.