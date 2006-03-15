بودجه هاي پژوهشي سال آينده تنها اسم افزايش را يدك مي كشند / طرح سرانه اي شدن بودجه ناقص است

دكتر "حسن دقيق" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نگراني هاي دانشگاهيان از بحث بودجه سال آينده، سهم بودجه هاي پژوهشي از توليد ناخالص ملي است كه بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد به 3 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش مي يافت. اين بودجه سير نزولي خود را طي مي كند و با اين روند دستيابي به اهداف برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله با مشكل مواجه مي شود.

وي با اشاره به افزايش بودجه هاي پژوهشي دانشگاه ها اظهار داشت: با توجه به كمبودها و كسري ها در طول چند سال اخير، بودجه هاي پژوهشي سال آينده تنها اسم افزايش را يدك مي كشند. اين در حالي است كه ما از برنامه هاي تعيين شده در مسير پژوهش عقب هستيم.

رئيس دانشگاه كاشان اضافه كرد: با توجه به اين كه بيش از 80 درصد محققين در دانشگاه ها هستند، بودجه هاي پژوهشي نيز بايد به دانشگاه ها اختصاص يابد.

وي خاطر نشان كرد: اگر چه بودجه هاي دانشگاه ها افزايش يافته اما اين ميزان با توجه به كسري ها و عملكرد دانشگاه ها كافي به نظر نمي رسد.

دقيق ابراز اميدواري كرد: اگر ميزان اعتبارات دانشگاه ها تغيير نكند و در صورتي كه تمام اعتبار مربوط به دانشگاه ها به آنها اختصاص داده شود، دانشگاه ها حداقل در مسائل جاري با مشكل مواجه نخواهند بود.

وي يادآور شد: تلاش شده است بودجه سال 1385بر اساس سرانه تعيين شود اما بسياري از فاكتورهاي لازم ناديده گرفته شده و هنوز طرح سرانه اي شدن بودجه ناقص است.

رئيس دانشگاه كاشان ادامه داد: به نظر نمي رسد در سرانه اي كردن بودجه، ضريب منطقه اي در نظر گرفته شده باشد چون هيچ گونه تلاشي براي محاسبه اين ضريب و دريافت آمار و اطلاعات از دانشگاه ها انجام نشده است.

وي در خصوص كسري بودجه اي كه به دانشگاه كاشان تعلق گرفته است، افزود: تا كنون 80 درصد از كسري بودجه دانشگاه كاشان پرداخت شده است. با ارائه كسري، دانشگاه ها از بحران پايان سال نجات پيدا كردند.