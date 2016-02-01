بهار را در زمستان تهران تجربه کنید!

مجله مهر- عطیه همتی: اگر از کارشناسان گل و گیاه بپرسید که چه زمانی برای خرید گل های آپارتمانی و گلدان مناسب است اواخر زمستان را به شما پیشنهاد می دهند. درست زمانی که گیاهان در خواب زمستانی هستند و خودشان را برای ثمر دادن در بهار آماده می کنند. خرید گل های زینتی و آپارتمانی از شیرین ترین خریدهای خانگی است که محیط بسیار دلپذیزی را به فضای خانه و حیاط شما می دهد. اما خرید گل و گلدان از گل فروشی محل و یا گل فروشی های مجلل هم حسابی برایتان خرج بر می دارد و هم حق انتخاب زیادی ندارید. پس بهتر است با رفتن به یک باغ گل بزرگ و خرید چندین گلدان در سایزهای مختلف در یک ماه و نیم باقیمانده تا عید نوروز یک خانه تکانی حسابی بکنید و باگلدان های جدیدتان فضای خانه تان را زیرورو کنید.

بازار باغ گل شهید محلاتی حالا چندسالی است که به محله نبردجنوبی و حوالی اتوبان شهید محلاتی تهران حال و هوای خاصی بخشیده است. حالا بسیاری از مردم پایتخت به خصوص خانم ها از همه جای شهر به این محله می آیند تا صندوق عقب ماشین هایشان را از گلدان های رنگارنگ این باغ گل پر کنند.

سلفی با گل های رنگی رنگی

گل های شمعدانی و پامچال های رنگی همان در ورود دوربین های عکاسی را به خودش مشغول کرده است. بعضی ها تصمیم گرفته اند همین ابتدا سلفی هایشان را با گل های اینجا بیندازند. برخی هم عکس گل ها را برای همسر و مادرشان می فرستند تا فرد مورد نظر از پشت خط نظر مثبت و یا منفی را در مورد گلدان اعلام کند. زوج های جوان و خنده رویی هم که وارد باغ می شوند سراغ گل های شاخه ای می روند و تا گل دسته گل و ماشین عروسشان را تازه تازه از همینجا بخرند و با خودشان ببرند تا حسابی صرفه جویی کرده باشند.

گلفروش ها نیز بخش ثابتی از مشتریان این بازار خوش رنگ و لعاب هستند که دسته دسته گل های رنگی را لای روزنامه ها با خودشان می برند. مادرها و مادربزرگ ها نیز بخش اعظمی از مشتری های این باغ گل هستند که با حساسیت خاصی گلهایشان را انتخاب می کنند و گلدان ها را با چرخی هایی که در باغ می چرخند این طرف و آنطرف می برند. یک سری هم دلشان گرفته است و آمده اند برای باز شدن دلشان چندقدم میان گل ها راه بروند تا هوای دلشان تازه شود و چندعکس یادگاری هم برای اینستاگرامشان بیندازند.

یک چهارم قیمت خرید کنید

باغ گل محلاتی به چند قسمت تقسیم می شود که با راهروی های شماره گذاری شده است. گل های شاخه ای شامل گل رزهای رنگی، میخک، مریم، مینا، داوودی، نرگس و دیگر گل های مختلف است. که در دسته های ۲۰ تایی کنارهم چیده شده اند. می توانید تنها با ۵۰ هزارتومان یک دسته ۲۰ تایی گل رزهای درجه یک داشته باشید. کنار گل های شاخه ای برگ های تزئینی در مدل های مختلف وجود دارند. برخی مشتری ها گل هایی را که خریده اند آورده اند تا با سلیقه خودشان و این گیاهان تزئینی بپیچند. اینجا هرکسی می تواند دسته گلش را خودش با دست های خودش بسازد و بپیجد. اما یکی از شلوغترین راسته های این باغ گل بزرگ، سالن گلهای آپارتمانی است که در یک فضای درپوشیده قرار دارد. اگر قبل از ورود به این باغ گل از گلفروشی محله تان قیمت بگیرید با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهید شد که قیمت گل در این جا تا یک چهارم قیمت پایین تراست و می توانید یک کاج مطبق ۲۰۰ هزارتومانی در سطح شهر را تنها با پرداخت ۵۰ هزارتومان داشته باشید.

گل های پیله آی نقره ای، آگلونما، دیفن باخیا، شفلرا، قاشقی، کامپکت و بامبو و بن سا، بنت قنتوس از جمله محبوب ترین گل های آپارتمانی است که تا یک سوم قیمت در رنگ های مختلف در این بازار وجود دارند که می توان همراه با تقویتی و کودمناسب را نیز از همین بازار خریداری کرد. گل های وارداتی مانند بامبو از تایلند و بن سای از چین به صورت کارتنی به این بازار می آیند و برخی فروشندگان خودشان وارد کننده هستند و بی واسطه گل ها را می فروشند. بنابراین با کیفیت ترین بامبو در این بازار تنها شاخه ای ۱۴ هزارتومان است. و یک گلدان متوسط بن سا ۱۲۰ تومانی را در این بازار می توانید تنها ۴۵ هزارتومان بخرید. حواستان باشد برای خرید از این بخش باید مشخصات خانه مانند شمالی یا جنوبی بودن، نور، گرمی و یا سردی محیط و فاصله گلدانتان تا پنجره را ریز به ریز به آقای فروشنده بدهید تا گلدان مناسبتان را پیدا کند.

یک باغبان حرفه ای شوید

راسته گل های باغچه ای وخیابانی مدام توسط باغبان ها آب پاشی می شوند. هرکدام از این غرفه ها هم با شماره تلفن و آدرس دقیق در خدمت مشتریان هستند تادر صورت نیاز باغچه هایشان را حسابی گلکاری کنند. گل های پامچال، شمعدانی، نازهای ژاپنی، گوشواره ای، رزهای باغچه ای، شمشادهای ابلغ محبوب ترین گل های این قسمت هستند که تا چند روز دیگر بنفشه ها نیز به جمعشان اضافه می شود. بیشتر مشتری ها نیز بعد از خریدن گل هایشان بلافاصله به سمت راسته سفال فروش ها و گلدان فروش ها می روند تا یک گلدان رنگی مناسب برای مهمان تازه‌شان پیدا کنند. برخی هم بعد خرید گل سراغ کود و سنگ های رنگی می گردند. ابزارهای باغبانی نیز بخش دیگری از بازار است که مخصوص حرفه ای ها و عشق باغبانی هاست. یعنی همان هایی که هرجای شهر باشند یک پایشان اینجاست و احتمالا مسئول درمان گیاهان پژمرده و بی حال فامیل و همسایه هستند و بد نیست هنگام خرید با خودتان یکی از این آدم ها ببرید.

رفت و آمد با این قشر و در این بازار خود شما را تبدیل به یکی از این حرفه ای ها می کند. با اینکه همه این بازار را به گل های طبیعی می شناسند اما گل مصنوعی اینجا نیز به خاطر قیمت به نسبت پایینش طرفداران خودش را دارد. گل های مصنوعی و اسباب و اثاثیه خنچه عقد و هفت سین را می توان در این بازار با قیمت پایین تری خرید. برای همین برخی آمده اند تا از همین حالا خریدهای نوروزی شان را نیز انجام دهند تا از حجم کارهای عید کم کنند.

به دست هایتان اعتماد کنید

«دستتان باید برای گل خوب باشد»، « حتما گل به دستتان نمی آید» این دو جمله یکی از متداول ترین جمله های این بازار است که هنگام مشاوره گرفتن از فروشنده ها و توضیحاتتان درباره آخرین گلدانی که قربانی کردید به شما می گویند. اما بهتر است بد به دلتان راه ندهید و این بار سعی کنید گلدان های آسان تری برای نگهداری بردارید. بنجامین، کاج های مطبق، بن سای، گل های حساسی هستند که باید رطوبت زیادی داشته باشند. اگر نمی توانید نخرید. اگر هم خریدید به شما توصیه می کنیم یک کیسه نایلونی روی سرشان بکشید تا رطوبتشان حفظ شود. اگر نور کافی ندارید گیاهان گلدار، رنگی و ابلغ را فراموش کنید. گلدان های سفالی نیز بهترین نوع گلدان برای گیاهان هستند. برای اینکه رابطه خوبی هم با گلدان هایتان داشته باشید هفته ای یکبار بالای سرشان بروید و خاک برگ هایشان را بگیرید. بازار باغ گل تهران از ۴:۳۰ صبح باز است و گل های ترو تازه تر از همان صبح زود می روند. پس سحرخیز بودن را برای خرید فراموش نکنید.