طرح های ویژه سالمندان در برنامه ششم/ شورای ملی تشکیل می شود

فرید براتی‌سده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه‌های سالمندان در برنامه ششم توسعه افزود: در بخشی از مفاد برنامه ششم در مورد بهبود کیفیت زندگی سالمندان و همچنین شورای ملی آنها برنامه‌هایی عنوان شده است.

وی با اشاره به اینکه ما وضعیت شورای ملی سالمندان را مورد بررسی قرار می دهیم، گفت: شورای ملی سالمندان مجددا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احیا می‌شود و قصد داریم در بهمن‌ماه جلسه‌ای تشکیل دهیم.

به گفته براتی‌سده، با تشکیل این جلسه و با حضور وزیر رفاه و دستگاه‌های مرتبط، مشکلات و برنامه‌هایی که برای رفاه و حمایت از سالمندان در سند ملی آمده است، بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه همچنین وظایف دستگاهها در قبال سالمندان و بهبود وضعیت زندگی و معیشت، بهداشت، تغذیه و تکریم سالمندان بررسی می شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در مورد طرح آلزایمر سالمندان که قرار بود از سوی بهزیستی اجرایی شود، گفت: معاونت توانبخشی سازمان با انجمن آلزایمر طرح غربالگری آلزایمر را در دستور کار دارد، به همین دلیل ما در دبیرخانه طرحی را که به این عنوان در دستور کار داشتیم، فعلا متوقف کردیم.