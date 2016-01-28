بیشترین جهش قیمت نفت در ۵ ماه اخیر رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:
رویترز : عراق قصد دارد تولید نفت خود را به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
رویترز : قیمت جهانی نفت با افزایش تقریبا ۲ دلار در هر بشکه و عبور از۳۰ دلار، بیشترین جهش قیمت در ۵ ماه اخیر را تجربه کرد.
آسوشیتدپرس : صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد، نرخ تورم ونزوئلا در سال جاری میلادی به ۷۲۰ درصد می رسد.
پی تی آی : رئیس صندوق بین المللی پول گفت: چین به مسیر رشد اقتصادی پایدار باز می گردد.
آر اف آی : فرانسه به قانون ۳۵ ساعت کار در هفته پایان می دهد.
داچ ول : بانک مرکزی اروپا در سال گذشته میلادی ۸۹۹ هزار اسکناس جعلی از بازارهای جهانی جمع آوری کرد.
داچ ول : شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا، تولید سالانه هواپیمای «۸-۷۴۷ جامبو» را کاهش می دهد.
داچ ول : آمریکا به دنبال برداشتن تحریمهای اقتصادی ضد روسی است.
داچ ول : یکی از محورهای گفتگو در اجلاس «داووس»، ارتقای شرایط رفاهی کارگران بود.
نیوزنو : رئیس صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۳.۴ درصد و ۳.۶ درصد خواهد بود.
رویترز : شرایط حاکم بر بازارهای جهانی، امکان افزایش نرخ تدریجی بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» آمریکا را کاهش می دهد.
رویترز : شرکت نفت «توتال» هزینه های خود را در سال جاری میلادی به ۲۰ تا ۲۱ میلیارد دلار کاهش می دهد.
خبرگزاری فرانسه : عرضه مسکن در هنگ کنگ به کمترین میزان در ۱۲ سال اخیر رسیده است.
رویترز : شاخص سهام چین به کمترین رقم در ۱۴ ماه اخیر رسید.
سی ان بی سی : قیمت جهانی طلا به یکهزار و ۱۱۱ دلار و ۲۶ سنت در هر اونس افزایش یافت که بیشترین رشد در دو هفته اخیر به حساب می آید.
نیوزنو : قیمت مسکن در آمریکا بیشترین افزایش در ۱۶ ماه اخیر را نشان می دهد.
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