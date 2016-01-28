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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۹

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا؛

بیشترین جهش قیمت نفت در ۵ ماه اخیر رقم خورد

بیشترین جهش قیمت نفت در ۵ ماه اخیر رقم خورد

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته‌ای که گذشت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

رویترز : عراق قصد دارد تولید نفت خود را به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

رویترز : قیمت جهانی نفت با افزایش تقریبا ۲ دلار در هر بشکه و عبور از۳۰ دلار، بیشترین جهش قیمت در ۵ ماه اخیر را تجربه کرد.

آسوشیتدپرس : صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد، نرخ تورم ونزوئلا در سال جاری میلادی به ۷۲۰ درصد می رسد.

پی تی آی : رئیس صندوق بین المللی پول گفت: چین به مسیر رشد اقتصادی پایدار باز می گردد.

آر اف آی : فرانسه به قانون ۳۵ ساعت کار در هفته پایان می دهد.

داچ ول : بانک مرکزی اروپا در سال گذشته میلادی ۸۹۹ هزار اسکناس جعلی از بازارهای جهانی جمع آوری کرد.

داچ ول : شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا، تولید سالانه هواپیمای «۸-۷۴۷ جامبو»  را کاهش می دهد.

داچ ول : آمریکا به دنبال برداشتن تحریم‌های اقتصادی ضد روسی است.

داچ ول : یکی از محورهای گفتگو در اجلاس «داووس»، ارتقای شرایط رفاهی کارگران بود.

نیوزنو : رئیس صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۳.۴ درصد و ۳.۶ درصد خواهد بود.

رویترز : شرایط حاکم بر بازارهای جهانی، امکان افزایش نرخ تدریجی بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» آمریکا را کاهش می دهد.

رویترز : شرکت نفت «توتال» هزینه های خود را در سال جاری میلادی به ۲۰ تا ۲۱ میلیارد دلار کاهش می دهد.

خبرگزاری فرانسه : عرضه مسکن در هنگ کنگ به کمترین میزان در ۱۲ سال اخیر رسیده است.

رویترز : شاخص سهام چین به کمترین رقم در ۱۴ ماه اخیر رسید.

سی ان بی سی : قیمت جهانی طلا به یکهزار و ۱۱۱ دلار و ۲۶ سنت در هر اونس افزایش یافت که بیشترین رشد در دو هفته اخیر به حساب می آید.

نیوزنو : قیمت مسکن در آمریکا بیشترین افزایش در ۱۶ ماه اخیر را نشان می دهد.

کد مطلب 3035669
علیرضا کمندی

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