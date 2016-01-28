۵ رویداد خواندنی در عرصه فضا/ امیدهای تازه برای درمان سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین عناوین علمی و فناوری دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

در هفته ای که گذشت قرار شد تلسکوپ فضایی جیمز وب که قدرتمندترین تلسکوپ ساخت دست بشر است و به مراحل پایانی ساخت و پرتاب در سال ۲۰۱۸ نزدیک می شود، تاریخ پیدایش عالم را از نخستین نور شکل گرفته پس از انفجار بزرگ (Big Bang) تا چگونگی پیدایش سیستمهای خورشیدی از جمله منظومه شمسی مورد بررسی موشکافانه قرار دهد.

در این هفته طی آزمایشات انجام شده توسط محققین ژاپنی معلوم شد که ریز جاذبه موجب افزایش شکنندگی استخوان و کاهش چگالی مواد غیر آلی استخوان ها در ماموریت های فضایی فضانوردان می شود.

در هفته ای که گذشت محققین مرکز باروری «ساوت هامپتون» انگلیس موفق به ابداع شیوه جدیدی در نوع باروری آزمایشگاهی، معروف به «آی وی اف» شده اند که «AneVivio» نام دارد و در این روش سلول های تخمک و اسپرم داخل کپسول سیلیکونی که تقریبا اندازه یک دانه برنج است قرار می گیرد و سپس در رحم مادر مستقر می شود.

در این هفته تلسکوپ فضایی هابل توانست خوشه ستاره ای Trumpler ۱۴ که یکی از بزرگ ترین، عظیم ترین و نورانی ترین اجتماعات کهکشان راه شیری به حساب می آید را به شکار خود در آورد.

همچنین محققین مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس آمریکا موفق به کشف ژنی با نام p۵۳ شده اند که مانع از شکل گرفتن تومور بوسیله نگه داشتن عناصر سیال آن در ژن می شود.

دانشگاه «هاروارد» با تخصیص بودجه ۲۸ میلیون دلاری، اقدام به ساخت پیشرفته ترین هوش مصنوعی جهان می کند.

دراین هفته «اسکات کلی» فضانورد ناسا و «تیم پیک» فضانورد آژانس فضایی اروپا به کمک یکدیگر، جدیدترین تصویر از شفق قطبی را که بعنوان یکی از باشکوه ترین تصاویر آسمانی محسوب می شود شکار کردند.

ناسا قصد دارد اولین ربات انسان نما را طراحی و در اختیار فضانوردان قرار دهد تا در اکتشافات فضایی و شرایط فضایی سخت دستیار آنها باشد.

در این هفته محققان مرکز تحقیقات پزشکی «والتر اند الیزا» استرالیا موفق به کشف پروتئینی در بدن با نام Hhex شده اند که موجب فرآیند تکثیر سلول های سرطان خون از نوع لوسمی میلوئید حاد در بدن می شود و با متوقف کردن فعالیت آن می توان از تکثیر این سلول های مرگبار جلوگیری کرد.

در هفته ای که گذشت دانشمندان موسسه تحقیقاتی Salk آمریکا در بررسی های جدید خود از مغز انسان متوجه شدند که ظرفیت آن، ۱۰ برابر بیشتر از آن چیزی است که پیش از این تصور می شد، یعنی به اندازه کل اینترنت در مغز انسان اطلاعات ذخیره می شود.