به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا دائمي درباره انتقال آب دریای خزر به استان سمنان با تاکید بر اینکه راهی جز انتقال آب دریای خزر نداریم، به حمايت وزارت نيرو از اين طرح اشاره کرد و گفت: با توجه به محدوديت منابع دولتي و لزوم تأمين منابع آب در مناطق مرکزی ایران، بهترين راه اجرايي شدن سریع اين طرح، جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با تکمیل طرح مطالعاتی و دریافت مجوزهای محیط زیستی سالانه ۲۰۰ ميليون مترمکعب آب از درياي خزر به کوير مرکزي ايران انتقال می‌یابد، اظهارداشت: با توجه به محدوديت منابع دولتي و لزوم تأمين منابع آب در مناطق مرکزی ایران، بهترين راه اجرايي شدن سریع اين طرح، جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است.

وی با اشاره به اينکه براساس مطالعات انجام شده، قرار است سالانه ۲۰۰ ميليون مترمکعب آب شيرين‌سازي شده از منابع درياي خزر به کوير مرکزي ايران از جمله استان سمنان منتقل شود، افزود: با توجه به حجم بالاي منابع آب خزر، اين ميزان برداشت و انتقال آب در بيلان آبي اين دريا تاثير منفي نخواهد داشت.

معاون وزير نیرو از همکاري وزارت نيرو با مجريان طرح و مسئولان و نمايندگان استان براي دريافت مجوزهاي زيست محيطي و مجوز ۲۱۵ شامل تائيد مشروعيت طرح از قبيل توجيه اقتصادي و فني و رعايت موارد زيست محيطي خبر داد.