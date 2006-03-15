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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۵۹

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مسافران نوروزي شمال كشور آمارگيري مي شوند/استقرار 4 پايگاه اطلاع رساني در محورهاي شمالي

مسافران نوروزي شمال كشور آمارگيري مي شوند/استقرار 4 پايگاه اطلاع رساني در محورهاي شمالي

رئيس ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران گفت: به منظور ارائه اطلاعات مورد نياز به گردشگران در ارتباط باجاذبه ها و آثار تاريخي و طبيعي مازندران ، در مبادي ورودي استان50 هزار بروشور ميان مسافران نوروزي توزيع مي شود.

دلاور بزرگ نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مورد اسكان مسافران نوروزي افزود: با توجه به اينكه در ايام نوروز مسافران و گردشگران زيادي به اين استان سفر و از جاذبه هاي آن ديدن مي كنند به همين دليل هرساله مشكلاتي براي اقامت مسافران ايجاد مي شود بنابراين امسال با تشكيل ستاد تسهيلات نوروزي تلاش خواهيم كرد تا با فراهم آوردن امكانات اقامتي و نظارت بر نرخ اجاره ويلاها و منازل شخصي باعث كاهش مشكل اسكان گردشگران شويم.

وي از افزايش كميته هاي ستاد تسهيلات نوروزي خبر داد و خاطر نشان كرد : به ممنظور ارايه تسهيلات بيشتر به مسافران نوروزي امسال ستاد تسهيلات نوروزي در قالب كميته هاي اسكان و پذيرايي ، نظارت و اطلاع رساني ، امنيت ، بهداشت ، حمل و نقل ، ارزاق و... از روز يكشنبه 28 اسفند ماه به مدت 20 روز فعاليت خود را آغاز مي كند.

رئيس ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران تاكيد كرد: همچنين به منظور اطلاع رساني درست به مسافران ورودي به مازندارن 4 پايگاه اطلاع رساني در محورهاي اصلي استان هراز ، كندوان ، سواد كوه و گلوگاه مستقر خواهند شد.

بزرگ نيا در مورد نظارت برواحد هاي اقامتي ، پذيرايي و بين راهي استان تصريح كرد : واحد هاي اقامتي مانند هتل ، هتل آپارتمان ، مجتمع هاي توريستي ، پلاژ و... در ايام تعطيلات به صورت مستمر از سوي كميته اسكان و نظارت مورد بازديد و بازرسي قرار مي گيرند.

وي از اجراي طرح آمارگيري مسافران نوروزي در استان خبر داد و گفت: براي اولين بار امسال با برنامه ريزي و اقدامات انجام شده ، همكاري و هماهنگي سازمانهاي ذي ربط و همچنين اختصاص حدود 20 ميليون تومان اعتبار ، آمار دقيق مسافران نوروزي مازندران مشخص خواهد شد.

کد مطلب 303570

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