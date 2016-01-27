به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی چهارشنبه شب در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان مرکزی اظهار داشت: اولویت های مدیریت استان در حوزه رسیدگی به اقتصاد و تولید است و باید از واحدهای تولیدی که در حال حاضر فعال هستند صیانت شود تا با مشکل مواجه نشوند.

وی ادامه داد: همچنین واحدهایی که نیمه فعال و غیرفعال هستند باید مساعدت شود تا دوباره بتوانند فعال شوند و این نیازمند جذب سرمایه گذاری در استان است.

زمانی قمی افزود: در شرایط پساتحریم باید مسیرهایی را انتخاب کنیم که ما را به مقصد برساند و آینده نگرانه باشد و در این مسیر جذب سرمایه گذار مهمترین اقدام است، استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور باید بر مساله جذب سرمایه گذار تاکید داشته باشد و جذب سرمایه گذار در برخی حوزه های تولید و صنعت در استان ضروری است.

تکنولوژی تولید در برخی واحدهای صنعتی مرکزی فرسوده است

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: روندهای گذشته و مشکلات پذیرش درخواست ها و مسیرهای اداری طولانی برای سرمایه گذاری ها باید برداشته شده تا شرایط حضور سرمایه گذار در استان فراهم شود و البته در این مسیر زیرساخت نیز باید فراهم باشد تا سرمایه گذار تمایل به کار در استان پیدا کند.

زمانی قمی گفت: تکنولوژی تولید در برخی واحدهای صنعتی و تولیدی استان مرکزی فرسوده شده که باید اصلاح شود و زیرساخت ها در مسیر فعالیت صنعت باید فراهم شود، به طور مثال شهرستان ساوه برای اینکه تمامی واحدهای صنعتی این شهرستان فعال شوند چهار برابر میزان کنونی برق احتیاج دارد.

وی افزود: از سال آینده مطالعه انتقال آب از دریای خزر به استان مرکزی در دستور کار قرار دارد به این سبب که با توجه به وضعیت استان ما باید به فکر تامین منابع آبی باشیم و منبع جدید آب باید فراهم شود چرا که راهکارهای کوتاه مدت جوابگوی این مساله نیست.

افزایش تولید گندم با وجود خشکسالی

استاندار مرکزی در مورد برجام نیز اظهار داشت: پیروزی در بحث برجام به مخالفان و مرتجعین منطقه فهماند که ما توانسته ایم با گفتمان مشکلات را به خوبی رفع کنیم.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه سلامت گفت: در بحث سلامت اقدامات خوبی انجام شده و مردم با این مقدورات و شرایط اقتصادی فعلی کشور از طرح تحول سلامت بهره مند شده اند و پرداختی بیماران در شهر و روستا نسبت به قبل بسیار کمتر شده است.

زمانی قمی افزود: در زمینه کشاورزی امسال بیش از هشت میلیون تن گندم توسط دولت از کشاورزان خریداری شده در حالی که این میزان طی سال های قبل پنج میلیون تن بوده و در استان نیز تولید گندم از ۲۷۰ هزار تُن به ۳۵۰ هزار تُن افزایش یافته که این افزایش تولید با وجود خشکسالی و منابع آبی کم رخ داده است.

باید به سمت توسعه صنعت ریلی پیش برویم

استاندار مرکزی در مورد آلودگی هوا در شهرهای صنعتی استان همچون اراک، ساوه و دلیجان بیان داشت: این مسائل باید با صبر و تدبیر پیش رود همانطور که سوخت مازوت نیروگاه به گاز تبدیل شد و اجازه استفاده از مازوت مگر در شرایط حاد و خاص به نیروگاه داده نشد و در این راستا بیرون بردن صنوف مزاحم از شهرهای صنعتی استان به ویژه اراک نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

زمانی قمی با اشاره به مشکلات بودجه و کمبود اعتبار در برخی حوزه ها تصریح کرد: کل بودجه عمرانی در سال جاری ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است که فقط ۵۰ درصد این بودجه تاکنون تخصیص یافته و این در حالی است که تنها طرح کمربندی شهر اراک برای اتمام، ۵۲ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

وی با اشاره به فرودگاه اراک نیز گفت: برای فرودگاه اراک هزینه های زیادی شده اما به دلایل مختلف نیمه فعال است. این فرودگاه باید صادرات استان را ساماندهی کند و باتوجه به صادرات سنگ و گل و انار و سایر محصولات کشاورزی و صنعتی از استان مرکزی به خارج از کشور این فرودگاه می تواند یک مزیت برای استان باشد.

استاندار مرکزی در مورد راه ها و حمل و نقل استان بیان داشت: برنامه هایی تنظیم شده که به سمت توسعه صنعت ریلی پیش برویم و قطار حومه ای اراک- مهاجران-شازند و اراک به شهر جدید امیرکبیر باید پیگیری شود و همچنین در حوزه راه های مواصلاتی، استان باید از بن بست بودن خارج شود.

رفع مسائل اقتصادی زمینه بروز آسیب های اجتماعی را محدود می کند

زمانی قمی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد تصمیم گیری در زمینه آلودگی هوای شهرهای استان به ویژه اراک گفت: در این زمینه نباید تصمیمات خلق الساعه و یکباره گرفته شود و باید به گونه ای اقدام شود که دیگر حوزه های استان را تهدید نکند و در کنار موضوع سلامت باید مساله اشتغال و اقتصاد استان نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ هکتار فضای سبز شکل گرفته و امسال حدود ۶۰ روز ناسالم داشتیم که در مقایسه با ۱۱۵ روز سال های گذشته کاهش داشته است و عوارض آلایندگی نیز باید در مسیر صحیح و سلامت مردم هزینه شود.

زمانی قمی در پاسخ به سوالی خبرنگاری در مورد وضعیت آسیب های اجتماعی در استان اظهار داشت: بررسی پیرامون دلایل اشاعه آسیب های اجتماعی بسیار کار پیچیده ای است اما در شرایطی که حوزه اقتصاد دارای مساله است و بیکاری بیداد می کند زمینه برای بروز آسیب های اجتماعی فراهم می شود.

وی افزود: البته همیشه تنها دلایل اقتصادی در آسیب های اجتماعی اثرگذار نیست اما بخش عمده ای از آسیب های اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی و بیکاری است بنابراین رفع مسائل اقتصادی زمینه بروز آسیب های اجتماعی را محدود می کند.

استاندار مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در زمینه حضور و مشارکت زنان در پست های مدیریتی استان تصریح کرد: حضور زنان در جامعه نباید محدود به پست های مدیریتی باشد البته جایگاه زنان نه در استان بلکه در کشور باید ارتقا پیدا کند و نگاه جامعه به زنان باید بیش از پیش به عنوان یک قشر توانمند تغییر کند.