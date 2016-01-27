حبس در منزل و حبس الکترونیکی به زودی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر با اشاره به طرح کاهش جمعیت زندانیان گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و تدابیر ریاست قوه قضاییه طرح کاهش جمعیت زندانیان به طور جدی در دستور کار است.

وی افزود: حبس الکترونیکی و حبس در منزل از جمله این طرح هاست که اقدامات مطالعاتی و همچنین اجرای آزمایشی آن انجام و به زودی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. در طرح کاهش جمعیت زندانیان برای حبس های کوتاه مدت، جرایم مالی و سبک نیز طرح های مختلفی پیش بینی شده است که به زودی اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به طرح خروج زندان ها از شهرها نیز اشاره کرد و گفت: خروج زندان ها از شهر مستلزم تامین اعتبارات لازم است که امیدواریم در برنامه ششم توسعه اعتبار خروج زندان ها از حریم شهرها پیش بینی شود.

جهانگیر با اشاره به فعالیت های گسترده اصلاحی و تربیتی در زندان ها گفت: هدف این برنامه ها بازاجتماعی کردن زندانیان است و ما تلاش می کنیم با اصلاح شخصیت زندانیان با ارائه آموزش های شغلی زمینه را برای ورود آنان به چرخه اشتغال در جامعه فراهم کنیم.