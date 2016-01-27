استفاده از لیزرهای کم توان برای رفع چروک پوست

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه نیکو خرسند اظهار کرد: اکثر افراد وقتی از لیزر صحبت می کنند، به زیبایی و جوان سازی پوست فکر می کنند اما لیزر پزشکی در درمان و بهبود بیماری نیر کاربرد مهمی دارد.

وی ادامه داد: لیزر پزشکی می تواند بر کاهش درد، ترمیم زخم، افزایش ترمیم بافت، اثرات درمانی در بیماری پوستی، جوانسازی، دندان پزشکی و چشم پزشکی کاربرد داشته باشد.

خرسند به عوارض لیزر بر جراحی اشاره کرد و اظهار کرد: لیزر پزشکی با وجود تمام توانایی هایی که در درمان بیماری ها دارد، می تواند عوارضی را هم به همراه داشته باشد مانند عوارض در جراحی ها با لیزرهای پرتوان که در صورت آگاه نبودن پزشک، بیمار دچار مشکلات مانند سوختن پوست و بریدگی می شود.

وی توضیح داد: در جراحی های لیزری عموما از لیزرهای با توان بالا و اثرات حرارتی در جهت تبخیر و انعقاد برش و یا تخریب بافت استفاده می شود و در صورتی که پارامتری های لیزر درست انتخاب نشود و یا دچار نقص در تکنیک شود، عوارض سوختگی را ایجاد خواهد کرد .

خرسند اضافه کرد: اسکار سوختگی و آسیب های بافت در داخل بدن غیر قابل برگشت است و حتی می تواند با آسیب های ارگان های حیاتی موجب مرگ بیمار شود .

وی اظهار کرد: هنگام استفاده از لیرزهای با توان بالا در جراحی ها علاوه بر دانش پایه در زمینه لیزر، تکنیک های خاص جراحی با لیرز در هر بیماری نیر باید مورد توجه قرار گیرد.

خرسند با بیان اینکه برای رفع چروک پوست می توان از لیرز های کم توان استفاده کرد، گفت: استفاده از لیزر کم توان و همچنین در کاهش چین و چروک پوست موثر است اما عوامل مختلفی مانند شدت چروک، سن و رنگ پوست بیمار بستگی دارد و انتخاب روش مناسب و نوع لیرز نیز می تواند تاثیر گذار باشد.

وی اظهار کرد: مزیت لیزر پوست این است که چند سال پوست را جوان تر می کند در واقع لیزر به تحریک کلاژن سازی پوست کمک کرده و پوست کلاژن جدید و جوان را می سازد.

دهمین همایش انجمن علمی پزشکی لیزری ایران و سومین کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی تحت عنوان کنگره تازه های لیزر پزشکی از هفتم تا نهم بهمن ماه در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران در حال برگزاری است.