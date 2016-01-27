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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۰:۴۴

روحانی در دیدار رییس مجلس سنای فرانسه:

توافق سریعتر گروههای مختلف لبنان برای انتخاب رئیس‌جمهور ضروری است

توافق سریعتر گروههای مختلف لبنان برای انتخاب رئیس‌جمهور ضروری است

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم توافق سریعتر گروههای مختلف لبنانی درباره ریاست جمهوری این کشور، گفت: باید کمک کنیم همه گروهها هر چه سریع تر در خصوص انتخاب رییس جمهور به توافق برسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در ادامه سفر به فرانسه و در دیدار "ژرار لارشه" رییس مجلس سنای این کشور، با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت پس از برجام، افزود: در سالهای تحریم ظالمانه و نادرست، دو ملت ایران و فرانسه متضرر شدند و امروز باید تلاش کنیم با برقراری روابط گسترده و نزدیک، عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم.

روحانی توافق هسته ای را اتفاقی بسیار مهم و کم سابقه در تاریخ سیاسی جهان توصیف کرد و گفت: برجام بار دیگر نقش قدرتمند دیپلماسی و مذاکره را مورد تاکید قرار داد و با اتخاذ چنین رویکردی می توان سایر مسائل و موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی را حل و فصل کرد.

روحانی در ادامه با اشاره به همکاری دو کشور در زمینه مسائل مهم منطقه ای و بین المللی همکاری برای مبارزه با تروریسم را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: امروز که شرایط بسیار خطرناکی به لحاظ نا امنی در منطقه بوجود آمده و گروههای تروریستی بسیار جنایتکاری ایجاد شده اند؛ مسئولیت بزرگ تاریخی داریم تا با همکاریهای نزدیک و همگانی این تهدید مشترک بشری را برطرف کنیم.

رییس جمهور با اظهار تاسف از اقدام تروریستی اخیر در پاریس، خاطرنشان کرد: این اقدام تروریستی نشان داد که تروریسم ویروس و خطری فراگیر است که می تواند همه مناطق جهان از جمله شهرهای بزرگ اروپایی را تهدید کند.

روحانی تصریح کرد: برای مبارزه جدی با تروریسم ضرورت دارد از ایجاد شکاف های جدید در منطقه جلوگیری شود و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیگیری چنین رویکردی است.

 رییس جمهور با اشاره به بی ثباتی در برخی کشورهای منطقه خاطرنشان ساخت: فائق آمدن بر بی ثباتی های موجود راه حل نظامی نداشته، بلکه اینگونه مشکلات باید از طریق سیاسی و مذاکره حل و فصل شود.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توافق سریعتر گروههای مختلف لبنانی درباره ریاست جمهوری این کشور، تصریح کرد: باید کمک کنیم در چارچوبهای قانونی این کشور همه گروهها هر چه سریع تر در خصوص انتخاب رییس جمهوری و تشکیل دولتی قدرتمندتر و ایجاد ثبات و پیشرفت به توافق برسند.

روحانی با اشاره به نقش ارزشمند پارلمانهای ایران و فرانسه در تحکیم روابط دو دولت، گفت: دولت ایران از تقویت و گسترش همکاریهای پارلمانهای دو کشور حمایت می کند.

"ژرار لارشه" رییس مجلس سنای فرانسه نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از دیدار دکتر روحانی، اراده فرانسه را برای تقویت و برقراری روابط همه جانبه با ایران مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: چشم انداز روشنی پیش روی روابط دو کشور وجود دارد.

رییس مجلس سنای فرانسه با تجلیل از نقش موثر رییس جمهوری کشورمان در دستیابی به توافق هسته ای تصریح کرد: با برداشته شدن تحریمها، فضای بسیار مناسبی برای توسعه روابط تهران - پاریس در بخشهای گوناگون ایجاد شده و فرانسه مصمم است از شرایط کنونی به نحو شایسته ای در راستای منافع دو ملت استفاده کند.

ژرار لارشه اضافه کرد: پایان تحریمها، موقعیت مناسبی برای بهبود سریع روابط دو کشور است و ما به توافقات این سفر کاملا خوشبین بوده و نسبت به آن متعهد هستیم.

رییس مجلس سنای فرانسه با تاکید بر ضرورت مشارکت همگانی برای مبارزه علیه تروریسم گفت: فرانسه به نقش آفرینی سازنده ایران در حل و فصل مسائل منطقه و مبارزه با تروریسم اعتماد دارد.

کد مطلب 3035750

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