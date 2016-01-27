به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در ادامه سفر به فرانسه و در دیدار "ژرار لارشه" رییس مجلس سنای این کشور، با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت پس از برجام، افزود: در سالهای تحریم ظالمانه و نادرست، دو ملت ایران و فرانسه متضرر شدند و امروز باید تلاش کنیم با برقراری روابط گسترده و نزدیک، عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم.

روحانی توافق هسته ای را اتفاقی بسیار مهم و کم سابقه در تاریخ سیاسی جهان توصیف کرد و گفت: برجام بار دیگر نقش قدرتمند دیپلماسی و مذاکره را مورد تاکید قرار داد و با اتخاذ چنین رویکردی می توان سایر مسائل و موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی را حل و فصل کرد.

روحانی در ادامه با اشاره به همکاری دو کشور در زمینه مسائل مهم منطقه ای و بین المللی همکاری برای مبارزه با تروریسم را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: امروز که شرایط بسیار خطرناکی به لحاظ نا امنی در منطقه بوجود آمده و گروههای تروریستی بسیار جنایتکاری ایجاد شده اند؛ مسئولیت بزرگ تاریخی داریم تا با همکاریهای نزدیک و همگانی این تهدید مشترک بشری را برطرف کنیم.

رییس جمهور با اظهار تاسف از اقدام تروریستی اخیر در پاریس، خاطرنشان کرد: این اقدام تروریستی نشان داد که تروریسم ویروس و خطری فراگیر است که می تواند همه مناطق جهان از جمله شهرهای بزرگ اروپایی را تهدید کند.

روحانی تصریح کرد: برای مبارزه جدی با تروریسم ضرورت دارد از ایجاد شکاف های جدید در منطقه جلوگیری شود و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیگیری چنین رویکردی است.

رییس جمهور با اشاره به بی ثباتی در برخی کشورهای منطقه خاطرنشان ساخت: فائق آمدن بر بی ثباتی های موجود راه حل نظامی نداشته، بلکه اینگونه مشکلات باید از طریق سیاسی و مذاکره حل و فصل شود.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توافق سریعتر گروههای مختلف لبنانی درباره ریاست جمهوری این کشور، تصریح کرد: باید کمک کنیم در چارچوبهای قانونی این کشور همه گروهها هر چه سریع تر در خصوص انتخاب رییس جمهوری و تشکیل دولتی قدرتمندتر و ایجاد ثبات و پیشرفت به توافق برسند.

روحانی با اشاره به نقش ارزشمند پارلمانهای ایران و فرانسه در تحکیم روابط دو دولت، گفت: دولت ایران از تقویت و گسترش همکاریهای پارلمانهای دو کشور حمایت می کند.

"ژرار لارشه" رییس مجلس سنای فرانسه نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از دیدار دکتر روحانی، اراده فرانسه را برای تقویت و برقراری روابط همه جانبه با ایران مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: چشم انداز روشنی پیش روی روابط دو کشور وجود دارد.

رییس مجلس سنای فرانسه با تجلیل از نقش موثر رییس جمهوری کشورمان در دستیابی به توافق هسته ای تصریح کرد: با برداشته شدن تحریمها، فضای بسیار مناسبی برای توسعه روابط تهران - پاریس در بخشهای گوناگون ایجاد شده و فرانسه مصمم است از شرایط کنونی به نحو شایسته ای در راستای منافع دو ملت استفاده کند.

ژرار لارشه اضافه کرد: پایان تحریمها، موقعیت مناسبی برای بهبود سریع روابط دو کشور است و ما به توافقات این سفر کاملا خوشبین بوده و نسبت به آن متعهد هستیم.

رییس مجلس سنای فرانسه با تاکید بر ضرورت مشارکت همگانی برای مبارزه علیه تروریسم گفت: فرانسه به نقش آفرینی سازنده ایران در حل و فصل مسائل منطقه و مبارزه با تروریسم اعتماد دارد.