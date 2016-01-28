پسابرجام موجب تسریع در بومی سازی لیزر پزشکی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا فکرآزاد در دهمین همایش انجمن علمی لیزر پزشکی ایران و سومین کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی تحت عنوان کنگره تازه های لیزر پزشکی که در بیمارستان میلاد تهران برگزار شد، افزود: دانش لیرز پزشکی بسیار سریع در حال حرکت است و ما در این زمینه عقب هستیم و باید به سرعت خود را به تکنولوژی های پیشرفته لیرزی برسانیم.

وی ادامه داد: سرعت بالای لیزر پزشکی باعث سردر گمی ما شده و ضروری است که سیاستگذاری، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این عرصه دانش و فناوری با برنامه ریزی و استفاده از این دانش خود را به سرعت به سایرین در جهان برسانند.

به گفته فکرآزاد، با توجه به توانمندی متخصصان ایرانی بومی سازی لیرز پزشکی، با همکاری انجمن لیزر پزشکی و مرکز تحقیقات لیزر پزشکی می توان در آینده گام های بسیار موثری در پیشرفت این علم بر داشت.

وی ادامه داد: در جهان کنونی و عصر حاضر بشر همواره به دنبال یافتن فناوری های جدید و دانش نوین در جهت بهبود کیفیت زندگی خود بوده و لیزر پزشکی نیز در علوم پزشکی از جایگاه خوبی برخوردار است.

دبیر علمی کنگره تازه های لیزر پزشکی با بیان اینکه لیزر پزشکی در درمان بیماری ها کاربرد و قابلیت های بسیاری دارد، گفت: لیزر پزشکی و کاربرد آن در درمان بیماری نقش مهمی در سلامت دارد و قابلیت هایی دارد که با کشف آنها می توان درمان موثری و کم عارضه ای به کار برد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر لیزر بیشتر در زمینه پوست و بخش زیبایی کاربرد زیادی دارد، همچنین لیزر پزشکی در تشخیص و درمان بیماری ها دارو درمانی و جراحی کمک کننده است.

فکر آزاد گفت: از لیزر می توان در زمینه رفع آسیب های عصبی، درمان تومورها، کنترل درد، فیزیوتراپی، طب سوزنی، جراحی های زنان، جراحی های عروق، اورولوژی، زخم بستر، زخم های دیابتیک، بهبود مارکرهای خونی و سرطان خون استفاده کرد.

دبیر علمی کنگره تازه های لیزر پزشکی اضافه کرد: در این کنگره ۵۸ سخنران علمی تازه ترین مطالب را در زمینه لیزر پزشکی به محاطبان ارایه می کنند و ۱۱ پنل تخصصی با حضور متخصصان داخلی و به منظور افزایش سطح دانش پزشکان این حوزه برگزار می شود.

وی در خصوص محورهای این کنگره گفت: فیزیک پزشکی لیزری، علوم جراحی، درماتولوژی، پوست، ترکیب لیزر با فناوری های جدید مانند نانو، کنترل درد، طب سوزنی و فیزیوتراپی از جمله محورهای مورد بحث و تبادل نظر در این کنگره است.

رئیس انجمن پزشکی لیزری ایران افزود: اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی، بازتوانی عصب، ایمنی لیزر و روش های تشخیصی نوین در زمینه زنان از دیگر محورهای این کنگره است.

دهمین همایش انجمن علمی پزشکی لیزری ایران و سومین کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی تحت عنوان کنگره تازه های لیزر پزشکی از هفتم تا نهم بهمن ماه در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران در حال برگزاری است.