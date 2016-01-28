«رابرت مرداک» از بلومبرگ خواست در انتخابات شرکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، رابرت مرداک سیاستمدار و صاحب غول رسانه ای نیوزکورپس در پست توئیتری خود مایکل بلومبرگ شهردار سابق نیویورک را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشویق کرد.

هردو رابرت مرداک و مایکل بلومبرگ صاحبان غول های رسانه ای در آمریکا محسوب می شوند. رابرت مرداک سال گذشته به شنود مکالمات تلفنی در انگلیس متهم شده بود.

مرداک در صفحه توئیتر خود نوشت: این آخرین فرصت برای شرکت بلومبرگ در صحنه سیاسی آمریکا است.

چند روز پیش مایکل بلومبرگ صاحب رسانه ای به همین عنوان اعلام کرده بود که شاید در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان نامزد مستقل شرکت کند.

مرداک در پست توئیتری خود نوشت: سال 2016 شاید سال پوپولیست ها باشد و بلومبرگ باید از این فرصت استفاده کند.