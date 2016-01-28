حجم تردد خودروها در هسته مرکزی شهر قم بیش از ظرفیت معابر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، محمدحسین دهناد گفت: بر اساس آمارهایی که از تردد شمارها استخراج نموده‌ایم در هر ساعت بیش از ۲۰۰۰ خودروی تاکسی و شخصی از هسته مرکزی شهر یعنی حرم مطهر و بازار قم عبور می‌کنند که این مقدار تردد بیش از ظرفیت معابر موجود در آن منطقه است و سبب ایجاد ترافیک و بی‌نظمی می‌شود.

وی افزود: شورای ترافیک برای حل این مشکل طی مصوبه‌ای با مشخص نمودن محدوده طرح ترافیک محدودیت‌هایی برای تردد ماشین‌های شخصی ایجاد نموده تا گامی در راستای کاهش آلودگی هوا و کم کردن حجم ترافیک برداشته شود.

مدیر مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری قم با اشاره به محدوده‌های طرح ترافیک گفت: تقاطع بلوار عمار یاسر و طالقانی تا چهارراه بازار، خیابان ۱۹ دی تا چهارراه بازار، خیابان ارم، بلوار بهار و خیابان انقلاب تا تقاطع عمار یاسر معابری هستند که در این طرح تعریف شده است.

وی ادامه داد: ۹ دروازه برای کنترل این محدوده‌ها نصب شده و یک سری دوربین‌های پلاک‌خوان به صورت ۲۴ ساعته زمان ورود خودروها به آن محدوده‌ها را ثبت می‌کند.

دهناد فروش مجوز عبور از محدوده‌های طرح ترافیک را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان نیاز ضروری به تردد در این محدوده‌ها دارند مجوزهایی برای تردد وسایل نقلیه شخصی صادر خواهند شد که این مجوزها در قالب کارت ارائه می‌شوند.

وی افزود: از نیمه دوم بهمن متقاضیان مجوز می‌توانند از طریق سایت مرکز مدیریت هوشمند ترافیک قم برای ثبت نام و اخذ مجوز اقدام کنند.

مدیر مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری قم با اشاره به قیمت این مجوزها ابراز کرد: براساس مصوبه شورای شهر مجوزهای سالانه با قیمت ۷۲۰ هزار تومان، مجوزهای فصلی ۲۵۰ هزار تومان، مجوزهای ماهانه ۹۵ هزار تومان و مجوزهای روزانه ۱۰ هزار تومان ارائه می‌شوند.

وی تأکید کرد: خودروهایی که متقاضی دریافت مجوز سالانه هستند باید برگه معاینه فنی داشته باشند.

دهناد، تخفیف‌های ویژه ساکنان محدوده طرح ترافیک را مورد توجه قرار داد و گفت: ساکنان اطراف هسته مرکزی شهر از تخفیف ۷۰ درصدی و ساکنان مرزهای محدوده این طرح از تخفیف ۸۵ درصدی مجوزها بهره‌مند می‌شوند همچنین برای شاغلان نهادهای دینی نیز تخفیف‌هایی درنظر گرفته شده است.

دستفروشان در پارکینگ شرقی حرم مستقر می‌شوند

شهردار منطقه هفت قم گفت: در پارکینگ شرقی حرم مطهر مکانی را مقرر گردیده تا دستفروشان فعالیت خود را در آنجا انجام دهند اما شهرداری به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه به نتایج مطلوب برسد.

علیرضا اقبالیان با بیان اینکه مأموران نظافت شهرداری قم هر شب عملیات جمع‌آوری پسماندها را از ساعت ۲۱ آغاز می‌کنند، اظهار کرد: اگر شهروندان در این موضوع مشارکت نداشته باشند برخی مشکلات برای شهر قم ایجاد می‌شود.

وی از تعیین نقاط مشخصی برای جمع‌آوری زباله‌ها در محله‌ها یاد کرد و افزود: نظافت کوچه‌ها و خیابان‌ها همانند منازل شهروندان اهمیت دارد به همین علت باید به جمع‌آوری زباله‌ها توجه ویژه داشته باشیم تا مشکلات زیست محیطی در شهر افزایش نیابد.

شهردار منطقه هفت قم حضور دست‌فروشان را یکی دیگر از معضلات شهرداری منطقه هفت برشمرد و با بیان اینکه کیفیت اجناس این افراد مناسب نیست، گفت: سد معبر این افراد در برخی از نقاط می‌تواند مشکلات بسیاری برای شهروندان به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم انتقادات شهروندان از شهرداری منطقه هفت مربوط به وجود سد معبرهای مختلف در این منطقه است، تصریح کرد: این افراد معضلات اجتماعی و معضلات معیشتی برای افراد قانون‌مدار ایجاد می‌کنند زیرا اکنون ۲۸ مجتمع تجاری در منطقه هفت وجود دارد که برای فروش اجناس با کیفیت به شهروندان تلاش می‌کنند.

اقبالیان با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در شهرداری قم به منظور برطرف‌سازی مشکلات افراد دست‌فروش اظهار کرد: در پارکینگ شرقی حرم مطهر مکانی را مقرر شده تا دست‌فروشان فعالیت خود را در آنجا انجام دهند اما شهرداری به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه به نتایج مطلوب برسد به همین علت امیدواریم دستگاه‌های دیگر مشارکت بیشتری داشته باشند

اجرای پروژه‌های مهم شهری با جدیت دنبال می‌شود

معاون شهردار قم با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای شروع فاز یک خط منوریل قم گفت: پروژه منوریل یک پروژه ویژه و خاص در قم و کشور بوده است و در آستانه دهه فجر شاهد آغاز تست واگن‌های منوریل هستیم.

علیرضا قاری قرآن در حاشیه عملیات نصب و تست دو واگن مونوریل شهر قم اظهار کرد: در بخش زیرساختی پروژه‌های حمل و نقلی شهرداری قم دارای پروژه‌های بزرگ و متعددی است.

وی بیان کرد: از جمله این پروژه‌ها بلوار مرجعیت به طول ۹.۵ کیلومتر است که که پردیسان را به مرکز شهر وصل می‌کند.

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم تکمیل رینگ دوم و سوم ترافیکی شهر را مرود توجه قرار داد و افزود: اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح ۱۵ خرداد، اجرای تقاطع غیرهمسطح بلوار امام علی و بلوار عمار یاسر و تکمیل پل ۹ دی از دیگر پروژه‌های مهم شهر قم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای شروع فاز یک خط منوریل بیان کرد: پروژه منوریل یک پروژه ویژه و خاص در قم و کشور بوده است و در آستانه دهه فجر شاهد آغاز تست واگن‌های منوریل هستیم.

قاری قرآنی با اشاره به برنامه‌ریزی برای احداث ایستگاه‌های مترو گفت: راه‌اندازی فاز اول مترو در دستور کار بوده و با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای برنامه‌های بالادستی در سال‌های آینده به عنوان یک پلان مشخص در دستور کار است تا زیرساخت‌های مشخص در شهر ایجاد شود، گفت: اجرای پروژه‌های زیرساختی مکمل به دلیل رفع نیاز شهر در بخش‌های مختلف،احداث بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و ارتباط مناسب بین مراکز حساس در شهر مقدس قم به عنوان طرح جامع برنامه‌ریزی شده است.

معاون شهردار قم بیان کرد: پروژه‌ای احداث شده و در حال احداث با وجود مباحث اقتصادی و رکود موجود در کشور فعال هستند و این پروژه‌ها از دهه فجر امسال به صورت ویژه تا نیمه اول سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.