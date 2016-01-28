زلزله ۳ ریشتری زنگ خطری برای تبریز/ شایعاتی که شهر را لرزاند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها،فائزه زنجانی: ساعت، دو دقیقه بامداد پنج شنبه هشتم بهمن ماه ۹۴ را نشان می دهد، ناگهان تکان هایی آرام محیط اطرافت را می لرزاند، زلزله اولین کلمه ای است که به زبانت می آید، اما نه تنها تو بلکه هیچ کدام از مردم آذربایجان شرقی به یاد زلزله ارسباران، دل خوشی از زلزله و حتی شنیدن نامش ندارند.

شهر باسمنج در همسایگی کلانشهر تبریز در حالی بامداد روز پنج شنبه می لرزد که سایت لرزه نگاری با وجود اینکه دقایق زیادی از بامداد نگذاشته، باز هم خواب مانده است اما در عوض تمامی گروه های مجازی حتی در آن وقت شب به فعالیت خود ادامه داده و حتی زودتر از سایت لرزه نگاری خبر از این زلزله می دهند و شایعات نیز درست از همین جا آغاز می شود.

شایعاتی که گاه شدت زمین لرزه را تا شش ریشتر نیز بالا می برند و خبر از پس لرزه های هشت ریشتری در این کلانشهر می دهند، یکی از فعال شدن گسل تبریز و دیگری از زلزله های مهیب پیش رو می نویسد.

اما بالاخره سایت لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک نیز تکانی به خود می دهد تا حجم شایعات بیشتر از این نشود، زلزله مربوط به باسمنج با قدرت سه ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری اعلام می شود.

هر چند ماجرا به اینجا ختم نشده و این بار نوبت مصاحبه های ساختگی از مسئولان است و پیام هایی که دست به دست می چرخند و مردم را به بیرون رفتن از خانه هایشان و پناه بردن به جاهایی امن دعوت می کنند و در این میان نیز کم نیستند کسانی که از ترس زلزله در شب بسیار سرد و برفی تبریز به بیرون از خانه ها پناه می برند.

مردم به شایعات گوش فرا ندهند

خلیل ساعی، مدیر کل بحران آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: تاکنون هیچ گزارشی در خصوص خسارت های زلزله داده نشده است.

وی ادامه می دهد: هر گونه شایعه ای در مورد وقوع زلزله های بعدی و فعال شدن گسل تبریز دروغ بوده و نباید با این حرفا ترس به جان مردم انداخت.

ساعی می افزاید: شایعاتی که از تشکیل کمیته بحران فرمانداری خبر می دهند به هیچ وجه درست نیست.

مدیر کل بحران آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم نباید به آسانی شایعات مطرح شده در فضای مجازی را باور کنند، می گوید: از تمامی مردم خواهشمندیم در هنگام وقوع حوادث مشابه اخبار را تنها از طریق منابع رسمی پیگیر باشند.

وی می افزاید: متاسفانه شبکه های مجازی به محیطی برای پخش آسان تر شایعات تبدیل شده است که هیچ کسی جز خود مردم نمی توانند جلوی آن ها را بگیرند.

همه باید خود را برای زلزله آماده کنیم

ساعی با بیان اینکه شهر تبریز شهر زلزله خیزی است، می گوید: کسی نمی تواند منکر این واقعیت شود چرا که وجود گسلی فعال در این شهر امکان وقوع زلزله در هر زمانی را قوت می بخشد و به همین دلیل شاید وقوع این زلزله های کوچک زنگ خطری برای تمامی مردم و مسئولان شهری باشد.

مدیر کل بحران آذربایجان شرقی می افزاید: باید با این واقعیت کنار بیاییم و در این بین مردم وظیفه دارند نکات ایمنی و اقدامات لازم در زمان حادثه را یاد بگیرند و مسئولان نیز باید همواره توجه ویژه ای به مقوله زلزله داشته باشند و از هم اکنون به فکر توجه به اصول ساخت و سازها و حتی ترتیب دادن مراکز بحران در نقاط مختلف شهر باشند.

زلزله هایی که به زنگ خطر تبدیل می شوند

با وجود اینکه زلزله شب گذشته تبریز زلزله ای با قدرت چندانی نبوده و خسارت های مالی و جانی نداشت اما این زلزله می تواند به زنگ خطری تبدیل شود، زنگ خطری که شهرام دبیری، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص آن می گوید.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گسل تبریز و خطر قرار گرفتن این شهر بر روی گسلی فعال می گوید: هم اکنون با وقوع زلزله به فکر ایمنی ساختمان ها می افتیم اما پس از چندی این زلزله نیز فراموش شده و دوباره کار ساخت و ساز بر روی گسل ها را ادامه خواهیم داد.

شهرام دبیری ادامه می دهد: هیچگاه سعی نکرده ایم قبل از ساخت و ساز و گسترش بافت شهری به فکر زلزله باشیم و مکان یابی درستی در این خصوص کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز می افزاید: برای جلوگیری از آسیب زلزله باید به فکر برنامه های بلندمدت و دقت در ساخت و سازهای بعدی باشیم چرا که شهر تبریز هر لحظه در برابر زلزله و آسیب های دیگر قرار گرفته و نباید حتی ثانیه ای از این آسیب ها غفلت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازها در همه جای دنیا در منطقه ای زلزله خیز متفاوت است، می گوید: هر روز که می گذرد اقدام به بلندمرتبه سازی و روی آوردن به نماهای شیشه ای می کنیم در حالی که این نوع ساخت و ساز سبب می شود تا خسارت های زلزله احتمالی چندین و چندین برابر شود و این در حالی است که در همه جای دنیا ساخت و ساز در مناطق زلزله خیز اصول خود را دارد.

زلزله سه ریشتری بامداد امروز در حالی مهمان ناخوانده مردم آذربایجان و اهالی تبریز و باسمنج بود که در دل خود حرف های زیادی خطاب به مردم و مسئولان شهری داشت، حرفایی که به نادرست و با رد و بدل شدن شایعاتی در محیط های مجازی مطرح شد.

اما شاید این زلزله در پس وحشت شبانه مردم تبریز پیامی را با خود به همراه داشت، اینکه آیا خود و شهرمان را برای وقوع زلزله آماده کرده ایم؟