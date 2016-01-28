بقایای یافت شده در میدان شهرداری رشت فاقد ارزش تاریخی هستند

رضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر گونه ارزش گذاری تاریخی بر بقایای یافت شده در بافت مرکزی رشت منتفی است، اظهار کرد: بقایای به دست آمده از عمیلات عمرانی پیاده راه میدان شهرداری رشت مربوط به گورستان دوره پهلوی است و قدمت تاریخی ندارند.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از شهروندان و برخی رسانه ها درباره قدمت این بقایا گمانه زنی هایی کردند که اعلام می کنم بنا بر نتایح بررسی کارشناسانه کمیته فنی که بدین منظور تشکیل شد، این بقایا فاقد قدمت تاریخی چند صد ساله هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان تاکید کرد: پس از یافت شدن بقایای مورد نظر، تشخیص قدمت تاریخی درباره آن به کارشناسان باستان شناس سپرده شد که در نهایت معلوم شد این بقایا مربوط به دوره پهلوی هستند و هیچ ارتباطی به گورستان ۷۰۰ ساله دوره تیموری در بافت مرکزی رشت ندارند.

این مسئول با بیان اینکه شهروندان نباید شایعات به وجود آمده درباره قدمت این بقایا را باور کنند، افزود: مطمئنا بناهای موجود در بافت مرکزی رشت، با توجه به وجهه تاریخی که دارند، از ارزش قابل توجهی برخوردار بوده و هر گونه عملیات عمرانی در آن با رصد و حضور کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، اواخر آبان ماه سال جاری به دنبال عملیات عمرانی در بافت مرکزی شهر رشت (میدان شهرداری)، بقایایی از استخوان و چند تکه سفال پیدا شد که گمانه زنی ها در خصوص قدمت آن ها به دوره تیموری (حدود ۷۰۰ سال پیش) می رسید. کشف این بقایا سبب متوقف شدن بخشی از اجرای پروژه پیاده راه فرهنگی در میدان شهرداری شد که حواشی متعددی را رقم زد.