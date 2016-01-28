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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۳۱

امام جمعه ورامین:

حضور مردم در انتخابات یک تکلیف شرعی است/ مردم ایران آگاهند

حضور مردم در انتخابات یک تکلیف شرعی است/ مردم ایران آگاهند

ورامین-امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: حضور مردم در انتخابات یک تکلیف شرعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: دشمن دوست ندارد مشارکت حداکثری در انتخابات هفتم اسفندماه رقم بخورد.

امام جمعه ورامین افزود: امروز حضور پای صندوق های رأی یک تکلیف شرعی برای همه ملت ایران است و پیام روشنی به دشمنان می دهد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: حضور چشمگیر مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می تواند تمام نقشه ها و توطئه های دشمن که به این منظور برنامه ریزی شده را خنثی کند.

وی اضافه کرد: مردم ایران اسلامی همواره نشان داده اند که از بصیرت بسیار بالایی برخوردار هستند و با حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند، بار دیگر آگاهی خود را نشان خواهند داد.

محمودی گفت: انتخاب آگاهانه و درست وظیفه ای است که بر دوش همه ملت ایران احساس می شود و باید با مطالعه و تحقیق کامل، مجلسی آگاه، متدین، متعهد، متخصص و پایبند به ولایت فقیه و ارزش های انقلاب اسلامی تشکیل شود.

وی بیان داشت: نباید در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هرگونه تنش آفرینی و تخریب از سوی فعالان این عرصه صورت بگیرد.

کد مطلب 3035774

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