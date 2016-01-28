حضور مردم در انتخابات یک تکلیف شرعی است/ مردم ایران آگاهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: دشمن دوست ندارد مشارکت حداکثری در انتخابات هفتم اسفندماه رقم بخورد.

امام جمعه ورامین افزود: امروز حضور پای صندوق های رأی یک تکلیف شرعی برای همه ملت ایران است و پیام روشنی به دشمنان می دهد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: حضور چشمگیر مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می تواند تمام نقشه ها و توطئه های دشمن که به این منظور برنامه ریزی شده را خنثی کند.

وی اضافه کرد: مردم ایران اسلامی همواره نشان داده اند که از بصیرت بسیار بالایی برخوردار هستند و با حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند، بار دیگر آگاهی خود را نشان خواهند داد.

محمودی گفت: انتخاب آگاهانه و درست وظیفه ای است که بر دوش همه ملت ایران احساس می شود و باید با مطالعه و تحقیق کامل، مجلسی آگاه، متدین، متعهد، متخصص و پایبند به ولایت فقیه و ارزش های انقلاب اسلامی تشکیل شود.

وی بیان داشت: نباید در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هرگونه تنش آفرینی و تخریب از سوی فعالان این عرصه صورت بگیرد.