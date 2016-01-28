به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار سیدحسین فاطمی صبح پنجشنبه در مراسم آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس در بندرلنگه در جمع خبرنگاران بیان داشت: رزمایش بزرگ گردان های الی بیت المقدس این شهرستان به استعداد ۳ گردان پنج شنبه و جمعه در اردوگاه قدس برگزار می شود.

وی در خصوص اهداف این رزمایش افزود: اهداف اجرای این رزمایش، بالا بردن روحیه ایثار و شهادت در قالب اجرای برنامه های فرهنگی، تمرین آموزش های نظامی و نمایش اقتدار بسیج بر اساس آخرین نوع تهدیدات دشمنان در حوزه دفاعی و امنیتی است.

فاطمی از نقش بسیج در خنثی سازی فتنه ها و مقابله با تهدیدات دشمنان و اقتدار نظامی گفت و اظهار کرد: اقتدار نظامی و دفاعی ما با تکیه بر پشتیوانه مردمی است و پیشرفت سپاه و بسیج حاصل خودباوری و توجه به توان داخلی است.

وی در پایان یادآور شد: پیام رزمایش را برای دوستان صلح و امنیت و برای دشمنان هشدار است . نمایش اقتدار نظامی گردان های الی بیت المقدس خواب هر تهاجمی به ایران اسلامی را به کابوس تبدیل خواهد کرد .