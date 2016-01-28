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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۴

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرلنگه:

رزمایش گردان‌های الی‌بیت‌المقدس آغاز شد

رزمایش گردان‌های الی‌بیت‌المقدس آغاز شد

بندرلنگه - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرلنگه گفت: رزمایش بزرگ گردان های الی بیت المقدس با هدف ارتقای توان نظامی بسیجیان بر اساس آخرین نوع تهدیدات دشمنان در حوزه دفاعی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار سیدحسین فاطمی صبح پنجشنبه در مراسم آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس در بندرلنگه در جمع خبرنگاران بیان داشت: رزمایش بزرگ گردان های الی بیت المقدس این شهرستان به استعداد ۳ گردان پنج شنبه و جمعه در اردوگاه قدس برگزار می شود.

وی در خصوص اهداف این رزمایش افزود: اهداف اجرای این رزمایش، بالا بردن روحیه ایثار و شهادت در قالب اجرای برنامه های فرهنگی، تمرین آموزش های نظامی و نمایش اقتدار بسیج بر اساس آخرین نوع تهدیدات دشمنان در حوزه دفاعی و امنیتی است.

فاطمی از نقش بسیج در خنثی سازی فتنه ها و مقابله با تهدیدات دشمنان و اقتدار نظامی گفت و اظهار کرد: اقتدار نظامی و دفاعی ما با تکیه بر پشتیوانه مردمی است و پیشرفت سپاه و بسیج حاصل خودباوری و توجه به توان داخلی است.

وی در پایان یادآور شد: پیام رزمایش را برای دوستان صلح و امنیت و برای دشمنان هشدار است . نمایش اقتدار نظامی گردان های الی بیت المقدس خواب هر تهاجمی به ایران اسلامی را به کابوس تبدیل خواهد کرد .

کد مطلب 3035775

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