سه شهید در ورامین تشییع می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه امیر پور جوادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آستانه دهه مبارک فجر، بار دیگر شهرستان ورامین میزبان چند شهید دلاور است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین افزود: دو شهید از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) هستند که پس از اقامه نماز جمعه در خیرآباد و جوادآباد ورامین تشییع می شوند.

وی ادامه داد: شهید علی جان رحیمی در جواد آباد و شهید محمد حسین جعفری در خیرآباد، پس از اقامه نماز جمعه بر روی دستان مردم مومن و انقلابی این مناطق تشییع خواهند شد.

پور جوادی اضافه کرد: همچنین شهر ورامین نیز میزبان یکی از شهدای تازه تفحص شده است که بار دیگر فضای دیار ۱۵ خرداد را به عطر شهادت متبرک می کند.

وی عنوان کرد: شهید غلامرضا کنی از شهدای تازه تفحص شده پس از اقامه نماز پرشکوه جمعه از مقابل مسجد صاحب الزمان(عج) این شهرستان تشییع می شود و بار دیگر مردم مومن و انقلابی ورامین با آرمان های امام و انقلاب تجدید میثاق می کنند.

پورجوادی بیان داشت: قطعا حضور این شهدا، مایه برکت در شهرستان ورامین خواهد شد و دستاوردهای بزرگی برای مردم این خطه به همراه خواهد داشت، به همین خاطر باید مردم مومن و انقلابی مناطق مختلف ورامین در این اجتماعات فرهنگی شرکت کنند.