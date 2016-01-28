سینماهای کشور۶۰۰ میلیارد ریال درآمد داشتند/افزایش استقبال مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی شریف شامگاه چهارشنبه در آیین بازگشایی سینما آفریقای مشهد در محل این سینما از فروش ۶۰ میلیارد تومانی آثار سینمایی در ده ماهه نخست سال جاری در کشور خبر داد و گفت: در این میان سهم حوزه هنری با در اختیار داشتن ۱۱۷ سالن نمایش ۲۲ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش در این بخش بودیم.

وی با اشاره به رشد قابل توجه استقبال مردم از آثار سینمایی براساس آمارها در سال جاری اظهار کرد:‌ برای حفظ و افزایش این آمار رسالت فعالان عرصه سینما به ویژه حوزه هنری که یک سوم سینماهای کشور را در اختیار دارد، سنگین تر می کند.

رئیس حوزه هنری کشور با اشاره به استقبال چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفری مردم برای تماشای آثار سینمایی در سینماهای حوزه هنری سراسر کشور افزود: تعداد سه پردیس سینمایی جدید در شهرهای اصفهان، ساری و مراغه تا پایان سال آینده به سالن های سینمایی حوزه هنری اضافه خواهد شد.

وی بیشترین تماشاگران سینما پس از تهران را شهروندان مشهدی دانست و خاطرنشان کرد:‌ این حق مردم مشهد است که در سینماهای باکیفیت آثار سینمایی را مشاهده کنند.

مومنی شریف با اشاره به اینکه سینما آفریقای مشهد در گذشته متعلق به کمیته امداد بود اما بعد از فرمان مقام معظم رهبری به حوزه هنری واگذار شد، بیان کرد: سینما آفریقای مشهد با هزینه ۹۰۰ میلیون تومان مورد بازسازی قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم سینما قدس مشهد را نیز بازسازی کنیم.

وی با اشاره به واگذاری ۱۱ سینمای کشور به حوزه هنری خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری نیز چهار سینمای دیگر به حوزه هنری واگذار می شود.