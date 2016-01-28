خبرگزاری مهر، گروه استان ها-سید محمدحسن محمودی: شهرستان قرچک با جمعیت چند صدهزارنفری در نزدیک‌ترین نقطه به تهران قرار دارد و همین امر موجب افزایش بی‌رویه جمعیت در این شهرستان شده است.

ویژگی‌های جغرافیایی و نزدیکی این منطقه به پایتخت، سبب شده تا بسیاری از مردم بار سفر بسته و برای زندگی به قرچک بیایند.

یکی از مطالبات و درخواست‌های مردم شهرستان قرچک، ارتقای سرانه بهداشتی و درمانی این شهرستان است که به گفته مسئولان و کارشناسان، سنخیتی با جمعیت این منطقه ندارد.

فعالیت سه درمانگاه، چهار موسسه درمانی فیزیوتراپی و سه موسسه ساخت فروش عینک طبی و یک مرکز تخصصی طب کار و یک پایگاه اورژانس با سه دستگاه آمبولانس نیز نتوانسته نیازهای مردم را تأمین کند.

ساخت بیمارستان مهم‌ترین پروژه درمانی شهرستان قرچک

بدون تردید مهم‌ترین پروژه بهداشتی و درمانی شهرستان قرچک را باید تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان ۶۴ تختخوابی این شهرستان عنوان کرد که بسیاری از مردم انتظار افتتاح آن را می‌کشند.

حسین اردستانی یکی از شهروندان شهرستان قرچک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حقیقتاً مردم شهرستان قرچک با مشکلات متعددی در حوزه بهداشت و درمان مواجه هستند و اگرچه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته اما همچنان کمبودهای شدیدی احساس می‌شود.

وی افزود: مردم شهرستان قرچک برای انجام بسیاری از امور درمانی خود باید به ورامین و یا تهران مراجعه کنند و از دریافت بسیاری خدمات در شهر خود محروم هستند.

اردستانی ادامه داد: ساخت بیمارستان قرچک یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان است که هم‌اکنون در حال انجام بوده و امیدواریم هر چه زودتر به بهره‌برداری برسد.

وحید ترابی یکی دیگر از شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شهرستان قرچک نیازمند توجه جدی در حوزه بهداشت و درمان است و قطعاً ساخت بیمارستان قرچک که به گفته مسئولان، موانع آن برطرف شده می‌تواند بخش مهمی از نیازها را تأمین کند.

وی افزود: امروز مردم شهرستان قرچک برای افتتاح این پروژه لحظه‌شماری می‌کنند و امیدوارند هر چه زودتر شاهد بهره‌برداری از مهم‌ترین پروژه حوزه سلامت شهرستان باشند.

کلنگ احداث بیمارستان شهرستان قرچک از سال‌ها پیش‌بر زمین زده شد و شورای اسلامی این شهرستان نیز زمینی را برای ساخت بیمارستان در نظر گرفت.

شورای شهر قرچک برای کمک به ساخت بیمارستان۶۴ تختخوابی قطعه زمینی به مساحت سه هکتار در کمربندی جنوبی جنب پمپ گاز در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی قرار داد تا با استفاده از بودجه دولتی اقدام به ساخت بیمارستان کند.

پروژه‌ای که وزیر را به قرچک کشاند

این پروژه آن‌چنان از اهمیت برخوردار بود که ۱۳ دی‌ماه سال گذشته، وزیر بهداشت و درمان برای بازدید از روند پروژه و برداشتن موانع آن به قرچک سفر کرد.

در این سفر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی به همراه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان با حضور در شهرستان قرچک از نزدیک با مشکلات و موانع راه‌اندازی بیمارستان این شهرستان آشنا شد.

در این بازدید که مسئولان شهرستان قرچک نیز حضور داشتند، وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت تکمیل این بیمارستان برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی منطقه، بر به‌کارگیری همه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها برای تحقق این بخش تأکید کرد.

بنیاد برکت مسئول ساخت بیمارستان قرچک

حال مسئولان خبر می‌دهند که بر اساس قرارداد منعقدشده، بنیاد برکت قرار است تا پایان سال ۹۴، ساختمان بیمارستان ۶۴ تختخوابی قرچک را تحویل تا مرحله بعدی تجهیز آن توسط مسئولان دنبال شود.

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی مهرماه امسال، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات و موانع ایجادشده بر سر راه ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی قرچک اضافه کرد: مشکلاتی بر سرزمین ایجاد شد که پس از پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات مربوط به زمین و اوقاف آن حل‌شده است.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران عنوان کرد: بنیاد برکت با جدیت این پروژه را دنبال می‌کند و قرار است بر اساس قرارداد منعقدشده، ساختمان این بیمارستان را در موعد مقرر تحویل دهد.

پیشرفت ۳۸ درصدی بیمارستان قرچک

مسعود مرسل پور فرماندار شهرستان قرچک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت یازدهم توجه ویژه و جدی به بخش بهداشت و درمان دارد و به همین خاطر راه‌اندازی بیمارستان در قرچک نیز در دستور کار است.

وی افزود: تلاش‌ها و پیگیری‌های خوب و مثبتی برای راه‌اندازی بیمارستان قرچک برای خدمت‌رسانی مطلوب تر به مردم این شهرستان انجام شده است.

مرسل پور ادامه داد: بیمارستان ۶۴ تختخوابی ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این پروژه با جدیت دنبال خواهد شد.