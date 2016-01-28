همایش تجلیل از ۵۶۰ نخبه شاهین شهری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته نکوداشت شاهین شهر شامگاه چهارشنبه با حضور معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری ریاست جمهوری، مراسم تجلیل از ۵۶۰ نخبه و استعداد برتر شاهین شهری برگزار شد.

حسین امیری، شهردار شاهین شهر در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های بالای این شهر اظهار داشت: وظیفه مدیریت شهری معرفی ظرفیت‌های موجود در شهر به تمام مردم استان و کشور است و از آنجایی که نخبه‌پروری شاخصه شاهین‌شهر است برگزاری این همایش در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این برنامه از شاخص‌ترین برنامه‌های هفته نکوداشت شاهین شهر است، ابراز داشت: برای برگزاری این هفته چهار کمیته علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری تشکیل شد و برنامه‌های متنوعی برای این هفته در دستور کار قرار گرفت.

شهردار شاهین شهر با اشاره به شناسایی ۵۶۴ نخبه در شاهین شهر، ادامه داد: از این تعداد ۱۰ نخبه کشوری و بین‌المللی، ۱۳۴ استعداد برتر و ۴۱۰ فعال علمی برتر در این شهر شناسایی شده است.

حجت‌الاسلام ملکیان، امام جمعه شاهین شهر نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه شاهین شهر با دارا بودن دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مختلف یکی از شهرهای علمی شاخص کشور است، گفت: این در حالی است که تنوع اقوام در این شهر شناسایی ظرفیت‌ها را دچار مشکل کرده و باید این ظرفیت‌ها شناسایی و پرورده شوند.

وی با بیان اینکه نخبگان آبروی یک شهر هستند، گفت: از این رو مدیریت شهری با تجلیل از نخبگان اقدام شایسته و قابل تقدیری انجام داده است.

گفتنی است که در این همایش از ۵۶۴ نخبه شاهین شهری که در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی موفق به کسب مدال‌های بین‌المللی و ملی شده‌اند تجلیل به عمل آمد.