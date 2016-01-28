رویای بازی کنار ژاوی به حقیقت پیوست/ از اروپا هم پیشنهاد داشتم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلیگنجی بعد از امضای قرارداد با باشگاه السد با ابراز خوشحالی از حضور در این تیم قطری، اظهار کرد: بازی در پست دفاع السد به من انگیزه زیادی میدهد. السد یکی از تیمهای اساسی فوتبال قطر و آسیا است و بازی در این تیم افتخار بزرگی است.
وی با اشاره به جداییاش از تیم تیاجین چین افزود: من پیشنهادات زیادی از لیگ چین، اروپا و دیگر تیمهای قطری داشتم ولی در نهایت پیشنهاد السد را بعد از مشورت با دوستان و خانوادهام انتخاب کردم. آنها مرا به این انتخاب تشویق کردند. من برای شروع این مرحله جدید از زندگیام بسیار مشتاق هستم.
مدافع تیم ملی درباره همبازی شدن با ژاوی هرناندز اسطوره باشگاه بارسلونا هم تصریح کرد: ژاوی بازیکن اسطورهای است که تجارب زیادی بعد از موفقیتهای بی شمار با بارسلونا و تیم ملی اسپانیا به دست آورده است. بازی کنار ژاوی رویای من بود که به حقیقت پیوست. مطمئنم که از تجربه این بازیکن استفاده میکنم و از بازی کنار او چیزهای زیادی یاد خواهم گرفت.
پورعلی گنجی در پایان گفت: تمام تلاشم را به کار میگیرم تا به آمادگی برسم و در دیدارهای پیش رو به میدان بروم.
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