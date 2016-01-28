پایبندی ملت ایران نسبت به نظام در کفه ترازوی رسانه های غربی است

به گزارش خبرنگارمهر،علی اکبرضیائی رایزن فرهنگی ایران درمالزی شامگاه چهارشنبه در جمع تعدادی از فعالان فرهنگی در مزار آیت الله اقا نجفی قوچانی بیان کرد: غربی ها با برنامه های خود پایبندی به انقلاب را می سنجند و لذا حضور مردم تاثیر سرنوشت سازی درجهت خنثی کردن توطئه دشمن دارد.

وی شاخص ومعیار پایبندی به انقلاب را تبعیت از ولی فقیه عنوان کرد و گفت: اگر حرکت حول این محور رعایت نشود منجر به حرکت های افراط گرایانه در بین برخی از افراد و یا جناح ها خواهد شد.

این کارشناس فرهنگی با اشاره به مذاکرات انجام شده در برجام گفت: مذاکرات و موفقیت هایی به دست آمده به معنای سازش نیست بلکه نرمش قهرمانانه ای بود که در چارچوب مذاکرات انجام پذیرفت.

ضیائی تاکید کرد: تازمانی که استکبار برتوطئه های خود ادامه دهد و ما را به عنوان یک ملت مستقل نشناسد سازشی نخواهیم داشت.

وی یادآور شد: غربی ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون روش ها و دسیسه های متعددی را برای ضعیف کردن جمهوری اسلامی تجربه کردند اما هنگامی که به این نتیجه رسیدند هیچ مانعی جلو دار اعتقاد این مردم به نظام نیست برای حفظ آبروی خود ناچار شدندپای میز مذاکره بنشینند.

دشمنی غرب ادامه دارد

ضیائی به ادامه دار بودن سیاست خصمانه آمریکا و رژیم صهونیستی علیه انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: هر کجا منافعی از انقلاب اسلامی، عقلانیت انقلاب اسلامی حتی در بین منطقه اتفاق می افتاد نشان دهنده این است که این تفکر را می بینند و دشمنی دارند.

وی یادآور شد: به همین علت حتی در کشورهای مختلف که تفکر انقلاب اسلامی را دیده اند دست بر توطئه چینی و نا امنی گذاشته اند.

وی ادامه داد: اقتدار جمهوری اسلامی که نشات گرفته از روح استکبار ستیزی است با درایت رهبری و تاکتیک نرمش قهرمانانه درمیز مذاکره نشان داده شد.

ضیائی با اشاره به روحیه استکبار ستیزی در کنار مسئله حمایت از مردم فلسطین به عنوان دو محور اساسی و هدف در تفکر امام راحل و رهبری بیان کرد: استکبار ستیزی و حمایت از مردم مظلوم جهان شعار و یکی از اصول انقلاب اسلامی است.