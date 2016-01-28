فعالیت آموزشی مدارس اردبیل به دلیل بارش برف تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سپهری صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه از دو روز قبل بارش‌های سنگین موجب برودت هوا شده است، تصریح کرد: به‌صورت مکرر تعطیلی مدارس با اطلاعیه‌های مختلف اعلام شده است.

وی افزود: بارش برف موجب شد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه فعالیت آموزشی اغلب مدارس در نواحی آموزشی مختلف چه در مقطع ابتدایی و چه متوسطه تعطیل شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان متذکر شد: در روز پنج شنبه تمامی امور پرورشی و آموزشی مدارس از جمله برگزاری کلاس های تقویتی و کمک درسی در شهرهای اردبیل و مشگین شهر تعطیل است.

سپهری با اشاره به برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های درس پژوهی ویژه معلمان در شهرهای اردبیل و پارس‌آباد متذکر شد: به دلیل برودت شدید هوا هر دو دوره آموزشی تعطیل شده و زمان آن متعاقباً اعلام می‌شود.

وی با تأکید به اینکه از ابتدای سال در شهر اردبیل بیشترین تعطیلی مدارس به دلیل سردی هوا به ثبت رسیده است، متذکر شد: ما از کارشناسان آموزشی و مدیران نواحی درخواست کردیم تا با تکالیف مناسب دانش‌آموزان را هدایت کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان حتی یک روز تعطیلی را نیازمند جبران دانست و افزود: مربیان و معلمان می‌بایست با تکالیف مناسب زمینه‌ای فراهم سازند تا دانش‌آموز از سرفصل و بودجه‌بندی درس خود عقب نماند.

به گفته سپهری تعطیلی مدارس از سوی فرمانداران شهرستان‌ها و با بررسی وضعیت جوی اعلام می‌شود.