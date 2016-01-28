تجربه کار در کنار دایی برای هر بازیکنی ارزشمند است

اکبر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قهرمانی در جام شهدا اتفاق روحیه بخشی برای صبا بود و به عقیده من هر ۴ تیم حاضر در این مسابقات قهرمانی در این مسابقات را مهم تلقی می‌کردند و برای رسیدن به آن تلاش کردند.

وی افزود: با توجه به این که به تازگی بار دیگر به صبا ملحق شده‌ام حضور در این مسابقات ۴ جانبه برای من بسیار مفید بود و کمک کرد تا با سایر بازیکنان صبا هماهنگ شوم.

بازیکن تیم فوتبال صبای قم گفت: پس از اردوی جزیره کیش با مسابقات تدارکاتی مفید، نیاز مبرمی داشتیم و خوشبختانه با حضور در مسابقات جام شهدا توانستیم به شرایط تاکتیکی بهتری برسیم و برای آغاز نیم فصل دوم آماده شویم.

صادقی بیان داشت: بازی برابر پرسپولیس در جام شهدا بازی آسانی نبود زیرا پرسپولیس یکی از بهترین تیم‌های لیگ است و پیروزی بر این تیم و کسب جام قهرمانی برای من و سایر بازیکنان صبا لذت بخش بود اما باید به لیگ برتر فکر کنیم.

وی عنوان کرد: تجربه کار در کنار علی دایی برای هر بازیکنی ارزشمند است و من نیز زمانی که پیشنهاد صبا مطرح شد از پیوستن به صبا و بودن در کنار علی دایی استقبال کردم و خوشحالم که می‌توانم از دایی چیزهای بیشتری یاد بگیرم.

بازیکن تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: در صبا جوی دوستانه و صمیمی وجود دارد و انرژی مثبت و شخصیتی که دایی به بازیکنان منتقل می‌کند صبا را به تیمی قدرتمند تبدیل می‌کند و امیدوارم این شرایط خوب و مثبت حال حاضر صبا تا پایان فصل ادامه پیدا کند.

صادقی افزود: در نخستین بازی از آغاز مجدد لیگ برتر باید به تبریز برویم تا با تیم گسترش فولاد تبریز بازی کنیم و با توجه به توان تیمی گسترش در نیم فصل اول و تقویت آن‌ها در نیم فصل، بازی دشواری برابر این تیم در پیش خواهیم داشت.