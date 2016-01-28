پیکر یکی از جان باختگان حادثه منا به آبادان بازگشت 

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدی زاده متولد اردیبهشت ماه سال ۵۸ و از اعضای گروه تواشیح باقرالعلوم آبادان است که پس از کسب موفقیت در مسابقات بین المللی تواشیح به حج مشرف شد.

از این جان باخته حادثه منا، دو فرزند دختر به نامهای ریحانه و مهیا به یادگار مانده است. پیکر سعیدی زاده شب گذشته وارد آبادان شد و اکنون در سردخانه گلزار شهدای آبادان نگهداری می شود.

بر اساس اعلام خانوده این متوفی به خبرنگار مهر بنا بر هماهنگی های اولیه صورت گرفته قرار است تا پیکر جان باخته سعید زاده روز یکشنبه ۱۱ بهمن ماه از محل مصلی به سمت گلزار شهدای آبادان تشییع و به خاک سپرده شود.

سهم آبادان از حادثه منا ۶ جان‌باخته به نام‌های «عبدالستار شنیور نصاری»، «امین باوی»، «حسین بغلانی»، «محمد سعید سعیدی‌زاده»، «فواد مشعلی» و «حسین بیت غانم» بود.

فاجعه منا در ۲ مهر ۱۳۹۴ همزمان با عید قربان در مراسم رمی جمرات در «خیابان ۲۰۴» نزدیک تقاطع آن با «خیابان ۲۲۳»، در منطقه منا، شهر مکه در کشور عربستان رخ داد.