سید رضا موسوی صبح پنجشنبه در حاشیه نشست هماندیشی با معاونان محیطزیست به خبرنگار مهر گفت: یکی از خلأهای رفع معضلات زیستمحیطی استفاده از ظرفیت مردمی است.
وی افزود: در خود استان به تجربه ثابت شده است هرکجا مردم حضور داشته و در برنامههای محیطزیست مشارکت داشته اند موفقیت چند برابر افزایش یافته است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان فعالسازی ظرفیت سمنها را بخشی از استفاده از ظرفیت مردمی دانست و تأکید کرد: علاوه بر این تکریم اربابرجوع و نحوه تعامل با مردم در دست بررسی است تا بتوانیم در مجموعه محیطزیست حضور و نقش مردم را فعالتر کنیم.
موسوی با تأکید به اینکه تعامل با مردم نیازمند شفافسازی اقدامات حفاظت از محیطزیست است، افزود: در این راستا نمیتوان نقش رسانه را نادیده گرفت و انتظار ما حمایت و اطلاعرسانی اقدامات صورت گرفته از سوی رسانهها است.
وی ازجمله برنامههای کلیدی استفاده از مشارکت مردمی را استفاده از ظرفیت مردم در حفاظت از زیستبومها و احیای محیطزیست در مناطقی که دچار مشکل شدهاند، عنوان و اضافه کرد: به دلیل شناخت عمیقی که مردم ساکن در منطقه از محیطزیست آن دارند میتوان از مشارکت آنها بهره گرفت.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان تأکید دارد که حفاظت از عرصههای زیستی تنها در توان یکنهاد اجرایی نیست و نمیتوان این مسئولیت را صرفاً بر عهده محیطزیست دانست.
موسوی خواستار فعالسازی و افزایش سهم مشارکت مردم از طریق سمنها شد و تصریح کرد: باید زمینهای فراهم شود که خود مردم نسبت به محیطزیست احساس مسئولیت کرده و برای حفاظت از آن اقدام کنند.
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