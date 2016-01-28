ویروس زیکا دولت برزیل را نگران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویروس «زیکا» که بیشترین خطر را برای زنان باردار به همراه دارد باعث می‌شود که کودکانی با مغزهای کوچک‌تر از حد معمول به دنیا بیایند.

مقامات برگزارکننده رقابتهای المپیک و پارالمپیک، طی اطلاعیه ای اعلام کرده اند با همکاری وزارت بهداشت کشور برزیل در حال پاکسازی شهرها هستند.

مسئولان دولت برزیل برای از بین بردن این ویروس که از پشه‌ای به نام «آئدس» منتقل می‌شود حتی از سربازان این کشور کمک گرفته اند.

در فاصله ۶ ماه به برگزاری رقابت‌های المپیک، شیوع ویروس زیکا نگرانی‌هایی به همراه داشته است.

این ویروس عمدتا در کشورهای آمریکای جنوبی مشاهده شده هرچند که در بعضی از ایالت‌های کشور آمریکا هم وجود آن گزارش شده است.