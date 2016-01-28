به گزارش خبرنگار مهر، محمد النویصر در یک نشست خبری درباره مسائل مختلف فدراسیون فوتبال عربستان از جمله برگزاری انتخابات این فدراسیون صحبت و تاکید کرد که باشگاه‌های عربستانی برای برگزاری انتخابات آماده هستند.

نایب رئیس فدراسیون عربستان همچنین درباره مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا به عربستان و ایران تا اسفندماه برای حل مشکل خود و احتمال بازی تیم‌های این دو کشور در یک زمین بی‌طرف، گفت: ما سر حرف خود هستیم و تا زمانی که زمین بی طرف تعیین نشود، با تیم‌های ایرانی بازی نخواهیم کرد. حتی با تیم ملی ایران هم در این کشور بازی نخواهیم کرد. این موضوعی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا به خوبی آنرا درک کرده است!