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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۸

نایب رئیس فدراسیون عربستان:

تا زمین بی‌طرف تعیین نشود با تیم‌های ایرانی بازی نمی‌کنیم!

تا زمین بی‌طرف تعیین نشود با تیم‌های ایرانی بازی نمی‌کنیم!

نایب رئیس فدراسیون فوتبال عربستان تاکید کرد که نه تیم ملی و نه تیم‌های باشگاهی این کشور تا زمان تعیین یک زمین بی‌طرف، با تیم‌های ایرانی بازی نخواهند کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد النویصر در یک نشست خبری درباره مسائل مختلف فدراسیون فوتبال عربستان از جمله برگزاری انتخابات این فدراسیون صحبت و تاکید کرد که باشگاه‌های عربستانی برای برگزاری انتخابات آماده هستند.

نایب رئیس فدراسیون عربستان همچنین درباره مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا به عربستان و ایران تا اسفندماه برای حل مشکل خود و احتمال بازی تیم‌های این دو کشور در یک زمین بی‌طرف، گفت: ما سر حرف خود هستیم و تا زمانی که زمین بی طرف تعیین نشود، با تیم‌های ایرانی بازی نخواهیم کرد. حتی با تیم ملی ایران هم در این کشور بازی نخواهیم کرد. این موضوعی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا به خوبی آنرا درک کرده است!

کد مطلب 3035817

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