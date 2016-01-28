آزمون دکتری دانشگاه آزاد فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زمان شروع آزمون در نوبت صبح، رأس ساعت ۸ و در نوبت عصر، رأس ساعت ۱۶ و طبق برنامه زمانی اعلام شده برای مجموعه امتحانی مورد نظر خواهد بود.

داوطلبان تا پیش از آزمون می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد کارت ورود به جلسه خود را به همراه برگه راهنما دریافت کنند.

در صورت مغایرت در اطلاعات اعلام شده در برگه ورود به جلسه با اطلاعات مندرج در فرم اطلاعات فردی، داوطلبان باید فوراً به باجه‌های رفع‌نقص در حوزه‌های مجری آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) سال ۱۳۹۵ و در تهران به محل‌ اعلام شده مراجعه کنند و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. در غیر این صورت بعداً هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و دانشگاه مسؤولیتی در قبال اشکالات ناشی از نقص مندرجات کارت نخواهد داشت.

داوطلبانی كه مدرک تحصيلی را در هنگام ثبت‌نام دريافت نکرده اند در صورت پذيرش در آزمون، ملزم به ارائه مدرک تحصيلی معتبر به واحد دانشگاهی محل پذيرش خواهند بود. در غيراينصورت از ثبت‌نام آنها در واحد دانشگاهی جلوگيری بعمل آمده و پذيرش آنها كان‌ لم ‌يكن تلقی خواهد شد.

ضمناً داوطلبانی که با توجه به گواهی تأیید شده سازمان بهزيستي قادر به پاسخگویی سؤالات در جلسه آزمون نیستند و نیاز به منشی دارند لازم است به محض ورود به حوزه امتحانی مراتب را به مسؤولین حوزه یادآوری کنند تا قبل از شروع آزمون طبق دستورالعمل اقدام لازم در مورد آنان بعمل آید.

لازم است داوطلبان حداقل یک ساعت قبل از برگزاری آزمون با همراه داشتن برگه ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر عکس‌دار(اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه) در محل‌ امتحان خود حضور داشته باشند.

به داوطلبان موکداً توصیه می شود از آوردن کیف دستی و تلفن همراه به جلسه آزمون جداً خودداری کنند و به همراه داشتن تلفن در داخل حوزه برگزاري تخلف محسوب شده و با افراد خاطی مطابق مقررات برخورد خواهد شد. داوطلبانی که بعد از شروع آزمون به حوزه امتحانی مراجعه کنند حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

کلیه سؤالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵ به صورت تستی (بجز درس طراحی مجموعه های شهرسازی، معماری، طراحی شهری و معماری منظر) است. در سؤالات تستی برای هر پاسخ صحيح ۳ نمره مثبت و به منظور خنثی کردن پاسخهای حدسی و يا تصادفی، براي هر پاسخ غلط ۱ نمره منفی منظور می شود.

در پایان جلسه آزمون فرم نظر خواهی در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد. این برگ جهت خدمت رسانی بهتر به داوطلبان سالهای آتی و پیشبرد اهداف آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می‌ شود و داوطلب موظف است با پاسخگویی دقیق و شفاف، همکاری لازم را معمول دارد.