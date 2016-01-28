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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۴

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات بیست وچهارمین اجلاس سراسری نماز:

بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز در قزوین آسیب شناسی می شود

بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز در قزوین آسیب شناسی می شود

قزوین- مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات بیست وچهارمین اجلاس سراسری نماز، از برگزاری جلسات آسیب شناسی عملکرد کمیته های شش گانه خبر داد.

ابوالفضل معصومی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت دستگاه های اجرایی استان برای برگزاری بیست وچهارمین اجلاس سراسری نماز گفت: بمنظور شناسایی نقاط ضعف و قوت این اجلاس، جلسات آسیب شناسی عملکرد کمیته های شش گانه با حضور کارشناسان کمیته ارزشیابی وستاد اقامه نماز استان برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات بیست وچهارمین اجلاس سراسری نماز افزود: نتایج عملکرد کمیته های شش گانه به منظور ارزشیابی عملکرد دستگاه ها به آنها اعلام می شود.

معصومی فر در ادامه خاطر نشان کرد: نتایج ارزشیابی به ستاد اقامه نماز کشور و استان هم ارائه خواهد شد تا از میزان تلاش و اهتمام دستگاه های استان در برپایی فریضه نماز آگاهی یابند.

کد مطلب 3035824

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