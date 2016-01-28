«باراک اوباما» برای اثبات سرسپردگی به تل آویو خود را یهودی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «باراک اوباما» با حضور در سفارت خانه رژیم صهیونیستی در واشنگتن نام خود را به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکایی که در دوره زمامداری خود در یک سفارتخانه خارجی به ایراد سخنرانی می پردازد، ثبت کرد.

این اقدام نادر را می توان نشانه ای از تلاش اخیر دولت واشنگتن برای نشان دادن التزام خود به حفظ امنیت صهیونیست ها و فرونشاندن دغدغه تل آویو در برابر اجرای توافق هسته ای ایران دانست.

در همین راستا، اوباما با طرح این ادعا که گسستن پیوند دوستی با تل آویو به منزله شکست ارزشهای اخلاقی آمریکا است، سخنان خود را بر روی تداوم پایبندی به حفظ اتحاد با صهیونیست ها متمرکز کرد.

وی بخشی از سخنان خود را به انتقاد از قوم گرایی به عنوان عاملی که مذاهب و نژادها را علیه یکدیگر می شوراند، اختصاص داده و حمله به یک مذهب خاص را مصداق حمله به همه مذاهب توصیف کرد.

با این حال اوباما که می کوشید با طرح ادعاهایی مثل «همه ما یهودی هستیم. یهودستیزی نماد شرارتی است که سابقه تاریخی دارد و اگر امروز با آن مواجه نشویم، توانایی مقابله با هر شری را از دست می دهیم»، دل همپیمانان صهیونیست خود را به دست بیاورد؛ در بخشی از سخنانش بی آنکه اشاره ای به سیاست شهرک سازی در کرانه باختری یا کارشکنی تل آویو در اجرای راه حل دو دولت نماید، به تداوم اختلافات با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

انتقاد از سخنان «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که خواستار اخراج مسلمانان از ایالات متحده شده بود نیز از دیگر محورهای سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در سفارت رژیم صهیونیستی بود.

به گفته یک مقام تل آویو، سخنرانی اوباما با استقبال شدید کابینه نتانیاهو مواجهه شده و حضور اوباما در سفارتخانه رژیم صهیونیستی به چشم فرصتی برای بهبود روابط واشنگتن – تل آویو نگاه می شود. ناگفته نماند دولت اوباما قرار است به زودی معاهده همکاری های نظامی جدیدی را که تضمین کننده سالانه سه میلیارد لار کمک مالی به رژیم صهیونیستی است، مورد تایید قرار دهد.