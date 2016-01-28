۷ تن از نیروهای پلیس هند در حمله شورشیان «مائو» کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، در اثر انفجاری که به علت کار گذاشته شدن مواد منفجره توسط شورشیان «مائو» در ایالت «جارکند» هند در شهر «پالامو» به وقوع پیوست ۷ نفر از نیروهای پلیس کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

بعد از این انفجار صدای تیراندازی به گوش رسید و نیروهای امنیتی خود را به محل وقوع حادثه رساندند. بدلیل شدت جراحات وارده حال زخمیهای حادثه وخیم گزارش شده است.

پلیس هند بعد از انجام عملیات علیه شورشیان «مائو» در حال برگشت به شهر «حسین آباد» بودند که مورد حمله تروریستی واقع شدند. «راجیش پراساد رجک» کلانتر شهر حسین آباد در این حادثه جان به سلامت برد اما بقیه همراهان وی کشته شدند.

لازم به ذکر است پلیس هند از مدتهاست شورشیان «مائو» را سرکوب می کند اما این گروه شورشی هرزگاهی به نیروهای پلیس حمله می کنند.