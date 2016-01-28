خبرنگار مهر از انعکاس اخبار شورای توسعه اردبیل منع شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای توسعه اقتصادی استان اردبیل که با دعوت از جمعی از صاحب‌نظران و نخبگان دانشگاهی چندی پیش تشکیل شده است، اولین جلسه خود با استاندار اردبیل را پشت درهای بسته برگزار کرد.

شامگاه چهارشنبه در دومین جلسه نیز باوجود اهمیت اخبار این شورا در میانه جلسه که خبرنگار مهر به‌عنوان نماینده افکار عمومی و به نمایندگی از رسانه‌ها به جلسه دعوت شده بود و حضور داشت یادداشتی از سوی دبیر شورا که دبیر کل اتاق بازرگانی استان نیز هست دریافت کرد که در آن عنوان شده بود از انعکاس اخبار این جلسه خودداری شود.

این در حالی است که خبرنگار دیگر خبرگزاری دعوت شده یادداشتی دریافت نکرد و خبرگزاری مهر از انعکاس اخبار این جلسه منع شد.

دبیر شورای توسعه در پاسخ به چرایی این ممنوعیت با وجود اینکه در هنگام دعوت از خبرنگار گفته بود می‌تواند اخبار جلسه را منعکس کند، این عذر را مطرح کرد که این ممنوعیت از سوی استاندار اردبیل مطرح شده و به دستور وی است.

دعوت‌های گزینشی به جلسات ادارات و استانداری اردبیل طی ماه‌های اخیر موجب شده است نه‌تنها انسجام خبری در این استان متزلزل شود بلکه جلسات به سلیقه مدیران آنجاو بنا به صلاح دیدشان انعکاس یابد.

بطوریکه خبرنگارانی که به‌صورت متعهد و دلسوزانه نسبت به انعکاس اخبار اقدام می‌کنند در ماه‌های اخیر از جلسات شورای فرهنگی و اجتماعی و اغلب جلسات و کارگروه‌های استان از جمله اشتغال، اقتصاد مقاومتی و شورای بخش خصوصی و دولت حذف شدند و این بار نوبت شورای توسعه اقتصادی استان بود که خبرنگار را از انعکاس اخبار محروم کرد.

این در حالی است که بانیان شورای توسعه در حالی نماینده افکار عمومی را باهدف انعکاس نظرات افکار عمومی به این جلسه دعوت کرده بودند که حتی روح افکار عمومی به دلیل محدودیت‌های سخت انعکاس اخبار از چنین جلساتی بی‌اطلاع است.