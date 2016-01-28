حمید حیدرخانی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: این رقابت ها در بخش پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک در دو بخش جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این رویداد ورزشی صبح و عصرروز جمعه ۱۶ بهمن ماه به میزبانی سالن ورزشی انقلاب اسلامی کرج برگزار می شود.

حیدرخانی بیان کرد: مسابقات پرورش اندام بزرگسالان در ۱۰ وزن و رده جوانان در ۳ وزن برگزار می شود ضمن آنکه در بخش بادی کلاسیک و فیزیک نیز ورزشکاران در ۵ دسته با هم رقابت می کنند.

رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز با بیان اینکه جوایز نفیسی برای نفرات برتر این رقابت ها در نظر گرفته شده است گفت: امیدوارم به مانند سال های قبل شاهد برگزاری مسابقاتی با کیفیت و مطلوب باشیم.

وی با تاکید براینکه البرز یکی از معتبرترین مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک را در کشور برگزار می کند گفت: وجود قهرمانان و مربیان شاخص این ورزش در البرز سبب شده است پرورش اندام دراین نقطه از کشور از رونق و پویایی خاصی برخوردار باشد.

وی افزود: در پایان رقابت ها نفرات اول تا سوم هر وزن برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور به اردوی تیم منتخب استان دعوت می شوند.