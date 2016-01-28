به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمیدطهائی در نشستی با هیئت تجاری شرکت بین المللی هلند و همچنین جمعی از فعالان اقتصادی استان که شامگاه چهارشنبه برگزار شد، افزود: پیام جمهوری اسلامی همواره صلح و آشتی بوده است و در این ایام شاهد هستیم دنیا با این نظر جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیده و تصویب قرارداد برجام نیز بر همین مبنا بوده است.

وی افزود: امیدوارم با فضای خوبی که پس از توافق برجام بین جمهوری اسلامی و ۱+۵ به وجود آمده و با مقدماتی که از ماه ها قبل ایجاد شده بود، بتوانیم به سرفصل مشترکی در روابط تجاری در عرصه بین الملل دست یابیم.

طهائی با اشاره به دیدار رئیس جمهوری با مسئولان کشورهای ایتالیا و فرانسه، بیان کرد: این دیدارها و مذاکره با امضای قراردادهای مطلوبی، حدود ۲۸ هزار یورو همراه بوده و نوید بخش افقی روشن در روابط دیپلماسی اقتصادی به شمار می رود.وی در ادامه با تشریح وضعیت استان البرز و استقبال سرمایه گذاران از ظرفیت های آن، شروط پذیرش طرح های سرمایه گذاری را در این استان مورد اشاره قرار داد و گفت: به استانی وارد شده اید که همواه از سرمایه گذاران استقبال می کند.

وی ادامه داد: موفقیت کشور هلند در سرمایه گذاری با جمهوری اسلامی بعد از برجام، به عنوان نخستین قرارداد اقتصادی، در رسانه های جهانی نیز بازتاب ویژه ای داشته است.

وی گفت: شرکت هایی که قراردادها را امضا می کنند، به ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت از امروز باید تلاش مضاعفی داشته باشند تا هماهنگی مطلوبی برای عملی و اجرایی شدن قراردادها فراهم کنند.

استاندار البرز همچنین اشتراکات کشور هلند و استان البرز را نیز به دلیل سبقه کشاورزی آن دانست و گفت: همانگونه که کشور هلند برخوردار از دانشگاه قدمت دار کشاورزی (واخنینگن) است، استان البرز نیز از بیش از ۱۰۰ سال گذشته نخستین دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را در خود پرورش داده و همین امر نیز زمینه ساز توسعه همکاری های مشترک بین البرز و هلند خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت های هلند در زمینه کشاورزی است، افزود: اگر این ارتباطات در حوزه علمی نیز به وجود آید، سرآغاز حرکت فناورانه خواهد بود و ما نیز از این روند استقبال خواهیم کرد.

استاندار البرز گفت: موضوع را از طریق سفارت هلند در جمهوری اسلامی پیگیری خواهم کرد و امیدوارم شما هم پیام رسان ما باشید.

استاندار البرز با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: اعتقاد رئیس جمهوری توسعه اقتصادی کشور به دست توانمند بخش خصوصی است و از روند حمایت و پشتیبانی می کند، با همین رویکرد ما نیز از گسترش همکاری های مشترک استقبال می کنیم.

طهائی در پایان از مدیران اقتصادی استان که در جریان سفر هیأت سرمایه گذاری کشور هلند به این استان تلاش داشتند قدردانی کرد و تکاپوی رسانه های استان را که همپای با مسئولان در انعکاس این رویداد بزرگ اقتصادی همکاری داشته اند، ستود.