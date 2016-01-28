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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۰۴

معاون حفاظت و امور اراضی منابع استان همدان:

۲۰هزار هکتار ازمراتع همدان برای اجرای طرح حفاظت مشارکتی مطالعه شد

۲۰هزار هکتار ازمراتع همدان برای اجرای طرح حفاظت مشارکتی مطالعه شد

همدان- معاون حفاظت و امور اراضی منابع استان همدانبا بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم ممکن نخواهد بود، گفت: ۲۰هزار هکتار از مراتع همدان در حال مطالعه برای حفاظت مشارکتی است.

اسفندیار خزائی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه تا کنون ۲۰ هزار هکتار از مراتع استان در حال مطالعه برای حفاظت مشارکتی است، عنوان کرد: اداره کل منابع طبیعی به تنهایی قادر به حفظ منابع و مرتع استان نیست و نیازمند مشارکت مردمی است.

وی بابیان اینکه هدف سازمان منابع طبیعی برای حفظ منابع طبیعی چهار مقوله را دنبال می کند، ادامه داد: حفظ، احیا، توسعه، بهره برداری از منابع و مراتع کشور چهار مقوله از هدف های سازمان منابع طیبعی است.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع استان همدان بابیان اینکه ابتدا باید از منابع و مراتع نگهداری و سپس احیا و توسعه آن ها را دنبال کنیم، ادامه داد: لازمه حفظ منابع طبیعی تثبیت مالکیت است.

خزائی بابیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی از بدو ملی شدن به صورت فیزیکی بوده است، بیان کرد: اکنون به این نتیجه رسیده ایم که حفاظت از منابع و مراتع بدون کمک مشارکتی مردم امکان پذیر نخواهد بود.

وی بابیان اینکه سازمان منابع طبیعی ارتقا ضریب حفاظتی جنگل ها و مراتع با مشارکت مردمی را در دستور کار دارد، بیان داشت: حفاظت مشارکتی شامل دو بسته انگیزشی و حفاظتی است.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع استان همدان عنوان کرد: به کسانی که در طرح مشارکت مردمی شرکت می کنند به صورت کمربند زراعتی اجازه می دهیم که از زمین ها بهره برداری و در کنار این بهره برداری از زمین زراعی حفاظت کنند.

خزائی بابیان اینکه سعی شده این طرح با کمک مرتع داران انجام شود، بیان کرد: مرتع داران ضمن بهره برداری باید در مشارکت با دولت همکاری کنند.

وی بابیان اینکه یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد مشکلات مالی و اعتباری است، ادامه داد: ۲۰ هزار هکتار از مراتع استان در حال مطالعه برای حفاظت مشارکتی است.

کد مطلب 3035843

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